Atletismo: Betsabé Páez se ubicó cuarta en su regreso a los Odesur

La atleta entrerriana Betsabé Páez, última campeona argentina de salto en alto en la categoría mayores, se ubicó cuarta en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este viernes, la oriunda de Crespo tuvo un registro de 1,79 metros y quedó al borde del podio en el evento desarrollado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Pedro Candiott”.

Páez no pudo superar la barrera del 1,81 metros y quedó al margen de la definición. Sus anteriores saltos fueron de 1,65m, 1,70m, 1,73m, 1,76m y el definitivo de 1,79m.

La medalla dorada fue para Glenka Antonia (Curazao) con 1,87 metros. Al podio lo completaron María De Oliveira (Brasil) y María Arboleda (Colombia), ambas con 1,85 metros. La brasileña logró la plateada por haber superado la marca en su segundo intento; la colombiana lo hizo en el tercero.

Más allá de no haber logrado una medalla, la experiencia de la entrerriana Betsabé Páez significa una victoria para esta etapa de su carrera deportiva. La representante argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, ganadora de un diploma en aquella oportunidad, no pensaba volver a saltar hasta hace unos meses por una serie de lesiones que pusieron en riesgo su vida.