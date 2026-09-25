Básquet asociativo: Olimpia batalló frente a San Martín y festejó

Olimpia batalló frente a San Martín, en Gazzano, y festejó por el Clausura de la APB.

Olimpia le ganó por 60 a 57 a San Martín de Gazzano, en la continuidad de la fecha siete del Torneo Clausura de Primera División Masculina de la Asociación Paranaense de Básquet. el CAO debió transpirar más de la cuenta para sacarse de encima al Verde.

Si bien comandó el trámite y el resultado a lo largo del partido, el Azulgrana debió exigirse para vencer a un rival que con sacrificio estuvo cerca de dar vuelta el partido en el tramo final.

Olimpia se vio apretado por el oponente cuando San Martín quedó a un punto en el tablero (54 a 53) cuando faltaban algo más de 2.30 para la chicharra. A pesar de ello, la visita se apoyó en sus jugadores de más experiencia para conseguir alejarse y terminar con el tanteador a su favor, consigna Paraná Deportes.

Es de recordar que la actividad comenzó el miércoles con la victoria de Recreativo sobre Patronato por 91 a 35 y de Rowing frente a Talleres por 75 a 68. En tanto que la acción se completará el sábado con los siguientes partidos: Talleres-Estudiantes y Quique Club-Olimpia.