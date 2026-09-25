El fallecimiento de Daniel María enluta al automovilismo provincial

El vialense tuvo un importante recorrido en categorías de fórmula a nivel provincial e internacional.

A los 75 años, falleció en Viale el empresario y expiloto de automovilismo Daniel Pedro María, quien fuera representante del deporte tuerca provincial en distintas categorías regionales e internacionales.

Junto a su padre y a sus hermanos forjaron una gran empresa como «Molino José María» y en el deporte motor fue representante de Viale en la Fórmula Entrerriana, Formula Entrecor y Fórmula Seis y Rally.

A nivel Internacional compitió en Formula 2 Codasur y Fórmula 3 Italiana con rivales como Michelle Alboretto, este último también piloto de la F1.

Fue ganador del curso en Inglaterra en la escuela Jim Russell y fue quien vinculo a la ciudad con Juan Manuel Fangio cuando se impuso su nombre al autodromo vialense, consigna Teletipo Digital.

Sus restos fueron velados este viernes, de 8 a 12, en sala velatorio de calle 9 de Julio 179 Departamento y recibieron sepultura en el Cementerio Municipal de Viale.