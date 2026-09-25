Fórmula 1: Franco Colapinto largará noveno en el GP de Azerbaiyán

Después de un excelente fin de semana en Madrid, tal vez el mejor desde su llegada a la Fórmula 1, Franco Colapinto llegó a Bakú con las expectativas bien altas en un circuito callejero tan atractivo como complicado. En las prácticas, dejó en evidencia que el auto estaba en condiciones para aspirar a la Q3 y finalmente eso se dio, incluso sin una estrategia favorable.

En definitiva, el piloto argentino largará noveno en el Gran Premio de Azerbaiyán que se correrá este sábado, por una nueva fecha de la máxima categoría del automovilismo internacional.

Si bien finalizó décimo en pista, una penalización aplicada a Carlos Sainz le permitió al pilarense avanzar al noveno lugar de la grilla de partida. El corredor de Williams no redujo la velocidad ante una bandera amarilla y recibió una sanción de cinco puestos.

La estrategia del equipo

Alpine tomó la decisión de poner en pista a Colapinto por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien de esta manera se benefició de la succión en la recta principal. Esto quedó muy evidenciado en la Q2, donde el piloto francés se metió entre los siete más rápidos.

El argentino no contó con esta ayuda y se la jugó en soledad para lograr el pasaje a la Q3. Lo hizo de manera milagrosa, con el reloj en cero, superando a Bearman y a Lawson, y luego mostró su descontento, tanto en la comunicación con el equipo como en el cierre de la clasificación.

“Fue muy difícil sin la succión. Perdí en la curva 15. Fui muy inconsistente todo el tiempo. La vuelta de Q2 fue muy buena. Busqué tomar más riesgos. La Q3 no fue buena. Al auto lo sentí inconsistente. No estoy pudiendo frenar fuerte sin bloquear. Mucho por trabajar mañana. Esperemos hacer una buena largada. Intentaremos ir para adelante”, indicó Colapinto, quien en la Q3 puedo hacer poco después de bloquear e irse de pista en su primera vuelta rápida.

Sobre el cierre de la Q3, intentó lograr algo más, pero la cubierta ya no estaba en condiciones y el auto vibraba mucho. “Me tengo que hacer ver los dientes”, bromeó el argentino, con una clara mezcla de alegría y disconformidad.

Por su parte, Gasly logró el séptimo puedo para largar la carrera de este sábado y Alpine volvió a meter a sus dos pilotos en la parte alta de la grilla. En la cima, Russell fue el más veloz durante todo el viernes y cerró con 1:42.526.

Para entender la gran clasificación del piloto de Mercedes sólo es necesario observar el tiempo de la Ferrari de Charles Leclerc, quien quedó segundo a casi un segundo de distancia. El tercer lugar quedó en manos de Oscar Piastri, de McLaren. En tanto, Kimi Antonelli, de Mercedes y líder del campeonato, chocó en una curva, abandonó en la Q2 y largará decimosexto.