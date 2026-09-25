Fútbol: Argentina perdió por penales con Paraguay y fue medalla plateada en Rosario

La selección argentina masculina de fútbol sub-19 conquistó este viernes la medalla plateada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras caer por 5 a 4 en la definición por penales frente a su par de Paraguay, que se consagró bicampeón del certamen organizado por Odesur. El conjunto dirigido por Diego Placente igualó sin goles en tiempo reglamentario en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys, en un trámite condicionado por la intensidad y las altas temperaturas en Rosario.

Durante la primera etapa, el combinado nacional generó aproximaciones iniciales a través de jugadas de pelota detenida, destacándose un tiro libre de Facundo Carrizo y una falta sobre Ian Subiabre. Por su parte, la Albirroja respondió mediante avances rápidos y un remate de Pedro Zarza, mientras que el arquero Máximo Leguizamón neutralizó situaciones de riesgo. Cerca del descanso, un tumulto derivado de una infracción contra Subiabre elevó la tensión y dejó a Thiago Fernández amonestado.

En el complemento, el desarrollo mantuvo la paridad y la escasez de efectividad en los metros finales. Argentina dispuso de ocasiones claras con un remate cruzado del ingresado Facundo Jainikoski, un disparo de Ramiro Tulián que dio en el palo y un intento de larga distancia de Subiabre. En el cierre, la expulsión de Fernández por doble amarilla dejó a los paraguayos con diez jugadores y consumó el empate sin goles al cabo de los noventa minutos reglamentarios.

La definición desde los doce pasos favoreció finalmente al conjunto visitante por 5 a 4. Para el elenco albiceleste convirtieron Felipe Esquivel, Franco Domínguez, Thiago Pérez y Facundo Jainikoski, mientras que Leonardo Sosa contuvo el remate de Leandro Olima. La ejecución certera de Mauro Coronel sentenció la tanda y selló la victoria definitiva de Paraguay, relegando al seleccionado nacional a un meritorio segundo puesto en el podio continental.