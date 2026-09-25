Juegos Odesur: Argentina le ganó a Perú y luchará por el oro

La selección argentina de sóftbol masculina superó por 9 corridas a 0 a su par de Perú, en el cierre de la fase clasificatoria de los Juegos Suramericanos que tienen como subsede de la disciplina a Paraná. De esa manera, la Albiceleste luchará por la medalla de oro, luego de conseguir seis victorias en la misma cantidad de presentaciones.

En el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel, Argentina entró al campo de juego a sabiendas que ya tenía garantizado su pasaporte a la definición del campeonato y a la lucha por la medalla de oro.

Justamente, este viernes será la última jornada de los Juegos Odesur en sóftbol en Paraná. En primer turno, desde las 14, Bolivia y Perú chocarán por el tercer puesto y la medalla de bronce, mientras que a las 16.30 será el plato fuerte cuando Argentina y Venezuela se enfrenten en la final en busca de la medalla de Oro.