Juegos Odesur: Magdalena Garro se colgó otra medalla dorada

La entrerriana Magdalena Garro volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos que se realizan en Santa Fe. Este viernes, la uruguayense conquistó su segunda medalla de oro en el certamen al imponerse junto a Brenda Rojas en la final femenina de K2 500 metros, prueba que se realizó en la laguna Setúbal.

Las Albiceleste marcaron un registro de 1’37’’51/100 y fueron escoltadas por la embarcación de Brasil, con un tiempo de 1’40’’94/100, mientras que Ecuador completó el podio con un registro de 1’41’’59/100.

De esta manera, la palita nacida en Concepción del Uruguay se colgó dos medallas de oro en dos días. Es que el jueves, la entrerriana integró el equipo argentino que ganó la final de K4 500 metros femenino que se quedó con el oro. La uruguayense compartió la embarcación con Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto.