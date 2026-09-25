Medalla por medalla: el aporte de Entre Ríos en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Un total de 16 medallas (nueve en deportes femeninos) aportó Entre Ríos a la delegación.

Los deportistas entrerrianos culminaron este viernes su participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y aportaron un total de 16 medallas a la delegación argentina que este sábado completará su performance. Fueron cinco medallas doradas (todas obtenidas por mujeres), seis plateadas y cinco de bronce para un total de 28 representantes Panzaverdes.

La paranaense por adopción Juliete Duhaime se destacó como campeona del Stand Up Paddle (SUP) en el sprint femenino y la carrera técnica aportando dos oros. La misma cantidad que consiguió la uruguayense Magdalena Garro en las pruebas K2 500 y K4 500 del canotaje velocidad. El restante fue obtenido por las rugbiers Paula Pedrozo y Antonella Reding, con Las Yaguaretés.





Las medallas plateadas llegaron de la mano de los paranaenses Lucía Clembosky (SUP, sprint), Nelson Salinas (Tiro con Arco), Emiliano Calderón (Remo; 8+), la diamantina María Eugenia Martínez con Las Panteras (Vóley), la crespense Melina Spahn (Frontón) y los softbolistas Federico Eder, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca (todos de Paraná) y Alan Peker (Villa Clara).

El softbol femenino sumó uno de los bronces con Aldana Gómez, Agustina Bonetti, Cielo Bonetti (todas de Paraná) y Violeta Figueroa (Villa Clara). También aportaron a la causa la uruguayense Milagros Pereyra (bochas, punto rafa volo), la concordiense Mía Yaya (Golf, equipos mixtos), el concordiense Santiago Mayol (gimnasia artística por equipos) y el paranaense Calderón (remo, 4 par de remos cortos).

Dos oros y una plata desde el SUP

Juliette Duhaime y Lucía Clembosky se lucieron en la prueba de sprint femenino del Stand Up Paddle y alcanzaron el oro y la plata, respectivamente. La paranaense por adopción (nació en Tenafly, New Jersey, Estados Unidos), completó la prueba en 1:03.72 para encabezar el podio de la prueba desarrollada en la Laguna Setúbal, en Santa Fe.

En segundo lugar se ubicó la paranaense Clembosky, al cabo de 1:04.31, para completar el 1-2 de la Argentina en la prueba que marcó el debut del SUP en los Juegos Suramericanos, tras la experiencia en los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019.

Al podio lo completó la brasileña Jessika Matos, quien logró finalizar el recorrido con un tiempo de 1:11.91 y se colgó la medalla de bronca para el país que actualmente lidera el medallero al cabo de tres jornadas.





Al día siguiente, la paranaense Duhaime por adopción se llevó el título en la carrera técnica del Stand Up Paddle (SUP). La estadounidense de 28 años –radicada desde los 11 en la capital entrerriana– encabezó el podio con un tiempo de 20:28.80. El segundo lugar también fue para la delegación argentina: Alma Coletta se alzó con la plateada al cabo de 21:49.20.

En el tercer escalón del podio se ubicó la brasileña Jessika Matos, quien se quedó con la medalla de bronce con un registro de 21:51.50.

Magdalena Garro, campeona suramericana en K4 y K2 500 metros

La palista entrerriana Magdalena Garro se impuso con el K4 500 metros del canotaje de velocidad femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y consiguió la medalla dorada junto a Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto.

Garro y sus compañeras completaron la distancia en 1:31.25 y lograron el primer puesto de la competencia que había sido postergada el miércoles por vientos fuertes. En el segundo lugar finalizó la embarcación colombiana conformada por Narem Molina, Tatiana Muñoz, Ximena Rodríguez y Mónica Hincapié (1:34.40). Terceras se ubicaron las chilenas Daniela Castillo, Fernanda Sepúlveda, Francisca Medina y Florencia Muñoz (1:36.56).





Este viernes 25 de septiembre, la uruguayense conquistó la medalla dorada junto a Brenda Rojas en el K2 500. En la Laguna Setúbal, la olímpica entrerriana y su compañera completaron la prueba en 1:37.51, para encabezar el podio que completaron las brasileñas Souza y Vergutz y las ecuatorianas Perdono y Cárdenas, que llegaron a 3.43 y 4.08 segundos, respectivamente de las argentinas.

Oro de Las Yaguaretés

Con la concordiense Paula Pedrozo y la villaguayense Antonella Reding, la selección argentina femenina de rugby se consagró campeona del seven en el Hipódromo de Rosario. En la final superó a su par de Colombia por 33 a 5, tras la suspensión por mal tiempo del domingo 20.

El tercer puesto quedó en poder de la selección de Paraguay, que superó a su par de Uruguay por 22 a 12 en el compromiso por la medalla de bronce, disputado previo a la gran final entre argentinas y colombianas.





A lo largo del certamen, Las Yaguaretés vencieron a Perú (46-0), Chile (40-0), Paraguay (48-0) y Colombia (24-5) para llegar a la gran final, donde se impusieron por el ya mencionado 33 a 5 ante las Cafeteras.

Eugenia Martínez rugió fuerte con Las Panteras

Como integrante de Las Panteras, la opuesta diamantina María Eugenia Martínez aportó una medalla plateada a la delegación argentina. El seleccionado femenino de vóleibol se aseguró la medalla al superar a Colombia por 25-17, 25-20 y 25-20 en la última actuación en cancha de Newell’s Old Boys de Rosario.





En los anteriores partidos, las argentinas vencieron a Paraguay 3 a 0 (25-15, 25-11 y 25-16) en su debut; cayeron con Chile 3 a 1 (17-25, 27-29, 25-22 y 25-19); y perdieron con Venezuela por 3 a 2 (25-15, 25-9, 23-25, 21-25 y 11-15).

La medalla dorada fue para Chile, único invicto en la competencia, mientras que las colombianas lograron la presea de bronce.

Nelson Salinas y una medalla plateada con el equipo argentino

El paranaense Nelson Salinas alcanzó el segundo puesto con la selección argentina de la especialidad compuesto por equipos, junto a Lucas Garcés e Iván Nikolajuk. En la final, cayeron con el equipo colombiano conformado por Sebastián Arenas, Pablo Gómez y Jagdeep Singh por 231 a 228 en el Hipódromo de Rosario.

Salinas, de 51 años, promedió 9.38 a lo largo de cuatro series signadas por la paridad entre ambos finalistas. Los colombianos ganaron la primera por 58 a 55; la segunda terminó empatada por 57; la tercera fue para los argentinos por 58 a 57 y la última para el elenco cafetero, por 59 a 58.





A lo largo del certamen disputado en el Hipódromo de Rosario, Argentina derrotó a Paraguay en cuartos de final por 227 a 210 y avanzó a las semifinales, donde superó a Brasil por un ajustado 228 a 224.

Salinas, representante de Tiro Con Arco Paraná, finalizó 14º en el certamen individual. Venció en la primera ronda del certamen de compuesto individual ante el boliviano Joel Gonzáles por 142 a 134. Pero cayó en su segundo compromiso ante su compatriota Iván Nikolajuk por 139 a 136 en octavos de final.

Melina Spahn y un frontón en el Monumento a la Bandera

La pelotari crespense Melina Sphan cayó en la final con la peruana Valeria Garcés por 2 a 0 en el Frontón especialmente montado en el Monumento a la Bandera y se subió al segundo escalón del podio de la competencia individual femenina.

Spahn, que buscaba revancha tras abandonar por lesión ante la misma rival en la segunda jornada del campeonato, perdió por 15 a 8 y 15 a 7, en un encuentro que se desarrolló en 21 minutos de juego. De esta manera consiguió la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, a celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto.





A lo largo del certamen, la representante de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo logró dos triunfos y dos derrotas. Debutó con victoria por 2-1 ante la venezolana Diana Rangel (6-15, 15-13 y 10-5); luego, cayó por abandono cuando estaba 3-15 ante la peruana Garcés y este miércoles venció a la boliviana Rocío Rengifo por 2-0 con parciales de 15-12 y 15-7.

Cabe destacar que en el partido por el tercer puesto, la venezolana Rangel superó a la boliviana Rengifo por 2 a 0, con parciales de 15 a 10 y 15 a 5, y se quedó con la medalla de bronce en estos XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En Paraná, los varones fueron subcampeones en sóftbol

La selección argentina masculina de sóftbol perdió por 4 a 1 este viernes con su par venezolano y se quedó con la medalla plateada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tuvieron como subsede al estadio mundialista Nafaldo Cargnell, de Paraná.

El equipo argentino contó con 11 jugadores entrerrianos: Federico Eder, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca (todos de Paraná) y Alan Peker (Villa Clara).





Lo más particular de todo es que Argentina, dirigida por el paranaense José Alberto Guerrinieri, le había ganado los anteriores por 9 a 5 y 4 a 2, durante la primera fase del certamen que también disputaron los seleccionados de Bolivia y Perú.

En sus otros compromisos, la Albiceleste venció a los bolivianos en dos ocasiones (16 a 0 y 10 a 0); superó a Perú (12 a 0 y 9 a 0). Sin embargo no pudo con los venezolanos, último campeones del mundo, en la gran final.

Emiliano Calderón sumó dos medallas desde el remo

El paranaense Emiliano Calderón consiguió una medalla plateada como parte del 8 remos largos con timonel y una de bronce con el cuádruple par de remos cortos. Ambas competencias tuvieron lugar en la Costanera Este de Santa Fe.

El remero formado en el Paraná Rowing Club integró el 8+ junto a Fernando Álvarez, Agustín Annesse, Ignacio Pacheco, Martín Mansilla, Máximo Pacheco, Joaquín Ríos y Anika Fúkula (timonel). Completaron la prueba con un tiempo de 5:25.58, detrás de la embarcación de Uruguay (5:23.31), ganadores del oro, y por delante de Chile (5:26:14), quienes se llevaron el bronce.





Posteriormente, el hijo del olímpico Gustavo Calderón (Los Ángeles 1984) alcanzó el tercer puesto y consiguiente bronce en el cuatro pares de remos cortos masculino (M4X), junto a Agustín Scenna, Ignacio Pacheco y Santino Menín. Se subió al tercer escalón del podio tras cronometrar 5m35s54 al cabo de 2000 metros de competencia. Las otras embarcaciones medallistas fueron Uruguay (oro, 5:31:05) y Chile (plata, 5:33:61).

De esta manera, el actual deportista del Club Regatas de Rosario volvió a ser medallista en M4X: logró la plateada en Asunción 2022.

Calderón también quedó cuarto en el Doble par de remos cortos junto a Ignacio Pacheco, con un registro de 6:20.44. Llegaron detrás de los botes de los chilenos Alfredo Abraham y Andoni Habash (5:58.39), los uruguayos Bruno Cetraro y Felipe Klüver (6:02.49) y los brasileños Breno De Ornellas y Bernardo Barreto (6:09.92).

Santiago Mayol aportó un bronce con el equipo argentino

El equipo de gimnasia artística masculino se subió al podio luego de culminar en el tercer puesto con 304,400 puntos. El concordiense Santiago Mayol, Ivo Chiapponi, Daniel Villafañe, Luca Alfieri, Matías Coralizzi y Nahuel Pardo se colgaron la medalla de bronce luego de terminar por detrás de Brasil (310,500) y Colombia (305,600).





Debe destacarse la actuación del concordiense Mayol, que terminó quinto en All-Around a 0,350 de subirse al podio y ser el primer argentino en conseguirlo desde que lo hiciera Eric Pedercini en 2002. Su rendimiento le permitió clasificarse a la final en caballete.

Milagros Pereyra, tercera en Punto Raffa Volo

La bochófila uruguayense Milagros Pereyra alcanzó el bronce junto al santafesino Renzo Farías de la modalidad Punto Raffa Volo en la Estación Belgrano de la capital santafesina.

Pereyra, de 31 años y número uno del mundo, cayó en una de las semifinales con la pareja chilena conformada por Rodolfo Gálvez Monsalve y Franca Martini Bozzo por 12 a 5.





El equipo argentino debutó con una victoria por 12 a 9 ante la dupla paraguaya conformada por Thalía Krauz y Marcos Moreira Pieger. Sin embargo, más tarde cayó con los peruanos Iván Brecevich Lezameta y Erica Álvarez Cuya, por 9 a 7.

De esta manera, la entrerriana que supo lograr la medalla dorada en Asunción 2022, alcanzó el tercer puesto que compartirá con el representativo uruguayo. La gran final por el oro quedó en manos de Chile, que superó 12 a 2 a Paraguay.

La selección argentina femenina logró un bronce en la capital del sóftbol

Capitaneadas por la paranaense Aldana Gómez, acompañada por sus coterráneas Agustina Bonetti, Cielo Bonetti y la clarense Violeta Figueroa, las chicas del seleccionado argentino de sóftbol conquistaron el tercer puesto del torneo que abrió la actividad del deporte del bate en Paraná.





Las argentinas superaron a Perú por 4 a 3 en el duelo por el tercer puesto, disputado el sábado 19 de septiembre en el estadio Nafaldo Cargnel. A lo largo del certamen, también le ganaron a Bolivia por 8 a 0 y a Colombia 6 a 1; cayeron con Brasil por 3 a 0; se recuperaron ante Perú por 4 a 0 y perdieron 7 a 5 con Venezuela, a la postre ganadoras del oro ante Brasil por 8 a 0 en la final.

Mía Yaya y un bronce desde Concordia para el golf argentino

La concordiense Mía Yaya, una de las promesas más importantes del golf argentino, logró la medalla de bronce en la competencia mixta por equipos. Sus compañeros fueron Ana Giuliano, Miguel Ángel Carballo y Agustín Oliva-Pinto, con quienes logró subir al tercer escalón del podio tras cuatro jornadas y un total de 574 golpes.





El equipo argentino se ubicó detrás Paraguay, ganador indiscutido de la medalla dorada con 562 impactos, y Colombia, acreedor de la plateada con 570.

Por otra parte, la entrerriana se ubicó 13ª en la competencia individual femenina con una tarjeta de 321 golpes. Su compañera Ana Giuliano logró el bronce con 292.

Mención especial para el regreso de Betsabé Páez

Con una marca de 1,79 metros, la crespense Betsabé Páez finalizó en el cuarto lugar del salto en alto de Santa Fe 2026. Fue su retorno al plano internacional, tras una serie de lesiones y cirugías que forjaron un impasse obligado a su carrera deportiva y pusieron en peligro su vida.

La atleta entrerriana, última campeona argentina de salto en alto en la categoría mayores, quedó al borde del podio en el evento desarrollado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Pedro Candiotti”. No pudo superar la barrera del 1,81 metros y quedó al margen de la definición. Sus anteriores saltos fueron de 1,65m, 1,70m, 1,73m, 1,76m y 1,79m.





La medalla dorada fue para Glenka Antonia (Curazao) con 1,87 metros. Al podio lo completaron María De Oliveira (Brasil) y María Arboleda (Colombia), ambas con 1,85 metros. La brasileña logró la plateada por haber superado la marca en su segundo intento; la colombiana lo hizo en el tercero.

Los Juegos que no pudieron ser

La paranaense Victoria Michel Tosi, integrante del seleccionado femenino de beach volley dirigido por la nogoyaense Ana Gallay, no pudo participar del certamen por una lesión. Si bien estaba en la lista de la delegación oficial enviada por el Comité Olímpico Argentino (COA), la hija del también olímpico Ernesto Nito Michel (básquetbol) sufrió la fractura de un dedo del pie izquierdo que la marginó de la competencia.