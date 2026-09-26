Básquet: Central Entrerriano venció a Tomás de Rocamora en un amistoso

Central Entrerriano le ganó a Tomás de Rocamora en un amistoso de pretemporada.

En Gualeguaychú, Central Entrerriano derrotó por 80 a 70 a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, en el marco de un partido amistoso de pretemporada. Ambos elencos se alistan para el inicio de la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet.

El escolta paranaense Fausto Moussa fue el goleador del equipo ganador y uno de los máximos anotadores del juego, con 15 puntos, seguido por el ecuatoriano Johu Castillo, autor de 14. En la visita, en tanto, se destacaron Juan Cruz Krapp, con 15 unidades, Tomás Losada, con 14, y Franco Maesso, con 12.

De esta manera, el equipo dirigido por Martín Pascal cerró la serie de amistosos como local y tendrá otras dos pruebas antes del debut en la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet.

El 1° de octubre visitará a River Plate, mientras que el 6 devolverá la visita a La Unión de Colón. En tanto que, diez días después, llegará el debut oficial ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata.