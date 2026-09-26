Brasil: Lula prohibió las apuestas deportivas por internet y generó un terremoto en el fútbol

Mediante la firma de un decreto de aplicación inmediata, Lula Da Silva confirmó la prohibición de las apuestas deportivas por internet a partir de este viernes. La medida, al mismo tiempo, influye directamente en la economía del fútbol brasileño que, desde la legalización en 2018, ha utilizado este tipo de patrocinios en la mayoría de sus clubes, incluso teniendo un lugar preponderante en las finanzas de los más poderosos como Flamengo o Corinthians.

Los equipos, augurando lo que podía suceder, publicaron un manifiesto divulgado la semana pasada, en el cual defendieron el mercado regulado de juegos de azar y, además, lanzaron una frase que tuvo mucha repercusión. “Las apuestas no se acaban; es el fútbol el que se acaba”, afirmaron en rechazo absoluto a la determinación tomada. El dirigente, por su lado, respondió y calificó el planteo como “una estupidez”.

Más allá de que el impacto podrá medirse con el paso del tiempo, múltiples especialistas coinciden que la prohibición causaría múltiples problemas financieros. “No será el fin del fútbol en Brasil como aseguran los clubes, pero sí es una amenaza si no tienen un periodo de transición para buscar alternativas debido a su alta dependencia de las casas de apuestas”, señaló Moisés Assayag (socio director de la consultora en gestión empresarial Channel Associados) en diálogo con EFE.

Incluso, las instituciones aseguraron en su manifiesto que la inversión de las casas de apuestas resultó una cuestión fundamental para ayudar al “fútbol brasileño a dominar el escenario sudamericano”.

La afirmación, además de la capacidad de adquirir jugadores de clase mundial por cifras onerosas, destaca los resultados obtenidos tanto en la Copa Libertadores - competencia en la que se impusieron en las últimas siete ediciones- como en la Copa Sudamericana.

Algunos números

Para entender la importancia que tiene los sponsors de este estilo, solamente este año brindará unos 188 millones de dólares y el 71,7% de esos ingresos estarán concentrados en cinco clubes: Flamengo (52,6 millones anuales), Corinthians (29,4 millones), San Pablo (22 millones), Palmeiras (19,6 millones) y Santos (13,7 millones).

Al tener también presencia en la indumentaria oficial, los nombres de los estadios o como patrocinador de distintos torneos, continúa incrementando aún más su relevancia en todo sentido.