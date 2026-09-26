El básquet mostrará modificaciones reglamentarias esta temporada

En la Liga Nacional, donde juega el paranaense Dato, será una de las categorías donde habrá cambios reglamentarios.

La Comisión Técnica Arbitral de la Asociación de Clubes de Básquet, en conjunto con el Instituto CAB, realizó una capacitación el pasado martes con entrenadores, entrenadoras, asistentes y capitanes de clubes que compiten en todas las categorías de ADC apuntada a la unificación de la información y la aplicabilidad de las modificaciones reglamentarias de utilización inmediata con el comienzo de la nueva temporada.

El encuentro, que se ejecutó de manera virtual, contó con la coordinación de Julio Dinamarca y Luis Cornejo, referentes de la Comisión Técnica de ADC, y con las exposiciones de Fabricio Vito y Juan Fernández, árbitros de la competencia e instructores arbitrales del Instituto CAB. Participaron más de 130 protagonistas durante más de dos horas, quienes además evacuaron dudas al respecto.

En ese mismo marco, la capacitación se replicó este miércoles a jefes y jefas de prensa de los clubes participantes, además de relatores y comentaristas de los socios estratégicos: Básquet Pass, TyC Sports y DirecTV. Participaron más de 55 periodistas que actualizaron sus conocimientos sobre la nueva reglamentación, realizaron sus respectivas consultas y unificaron criterios para una mejor comunicación durante las transmisiones oficiales.

Las variantes en el reglamento

Entre las modificaciones reglamentarias propuestas por FIBA para la próxima temporada, se contemplan los nuevos criterios para definir actos de lanzamiento luego de la sanción de una infracción y además, la instauración de la Falta Disruptiva, la Falta Flagrante y las dos categorías de Faltas Técnicas que se aplicarán a partir de la próxima temporada.

La principal modificación reglamentaria en relación al acto de lanzamiento tiene que ver con la ubicación del jugador a la hora de recibir la infracción. Sólo se considerará acción de tiro si el jugador que recibe la infracción está realizando un lanzamiento en su pista delantera, es decir, luego de haber cruzado la mitad de campo con ambos pies. Quedarán exceptuadas de esta nueva regla las situaciones de cierre de cuarto, cierre de partido o cierre de posesión.

Las modificaciones reglamentarias contemplan también la desaparición de la Falta Antideportiva como se la conoce y su desdoblamiento en dos infracciones distintas, con idéntica penalidad, pero distinto criterio.

Por un lado, la Falta Flagrante, un contacto ilegal que vulnera el espíritu de la deportividad y del juego limpio. Por su naturaleza o nivel de gravedad excede los límites de una falta personal.

Por otro lado, la Falta Disruptiva, un contacto innecesario con el fin de detener el avance del rival durante una transición, sin violencia. En ambas situaciones corresponderán dos tiros libres más posesión del balón para el equipo rival. La diferencia radicará en que la Falta Flagrante contará para la Descalificación del Juego mientras que la Falta Disruptiva se computará solamente como una Falta Personal más.

Por último, la Falta Técnica a partir de la próxima temporada estará dividida en dos categorías. La Categoría Uno (conducta) contemplará faltas de respeto, provocaciones o simulaciones, pudiéndose aplicar para jugadores o entrenadores según el caso.

La Categoría Dos (administrativa) se sancionará en caso de demorar el juego, colgarse del aro, goaltending en el último tiro libre del partido. La diferencia radicará en que la Falta Técnica Categoría Uno contará para la Descalificación del Juego mientras que la Falta Técnica Categoría Dos se computará solamente como una Falta Personal más.

Con el nuevo criterio, quedarán descalificados del juego aquellos jugadores que cometan dos Faltas Flagrantes, dos Faltas Técnicas Categoría Uno, o bien, una Falta Flagrante más una Falta Técnica Categoría Uno.