Fórmula 1: Colapinto provocó un fuerte choque y abandonó en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto provocó un fuerte choque y abandonó en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Un error del argentino Franco Colapinto terminó con su Gran Premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán y también con el de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, en un choque en el que también estuvo involucrado Lando Norris.

En la reanudación de la carrera después del Auto de Seguridad que provocó Alex Albon al estrellar el Williams contra una de las paredes, Colapinto llegó pasado a la primera curva y provocó un fuerte accidente.

El piloto argentino, quien se encontraba décimo luego de largar en el noveno puesto, se tiró por adentro; bloqueó y le terminó dando de lleno a Gasly, quien estaba en ese momento séptimo.

El incidente también involucró al campeón del mundo, el británico Lando Norris, quien se encontraba por delante de Colapinto con el McLaren. Fue el final de la carrera para los tres.