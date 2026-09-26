Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen avanzaron de fase

Se disputó la quinta fecha de la Zona 5, de la Región Litoral Sur, del Torneo Regional Federal Amateur y dos representantes de la Liga Paranaense de Fútbol se instalaron en la siguiente instancia, una fecha antes de finalizar la fase clasificatoria: Atlético Paraná y Neuquen.

En uno de los partidos de este sábado por la tarde, Atlético Neuquen Club superó por 3 a 2 a Don Bosco, de visitante en el estadio Carlos Federik. Los goles del Pingüi fueron anotados por Franco Deboli, por duplicado, y Federico Sangoy. Para el dueño de casa, en tanto, anotó Ángel López en dos ocasiones.

El equipo Salesiano finalizó el partido con 10 futbolistas por la expulsión de Gustavo Caimero, En el restante juego del grupo, Atlético Paraná y Belgrano no se sacaron ventajas e igualaron 1 a 1 en el estadio Pedro Mutio. Para el Gato marcó Francisco Giaccio; en tanto que el Mondonguero empató a través de Alan Medina.En la última fecha, Neuquen será local de Belgrano, mientras que el Rojiblanco será anfitrión de Don Bosco.