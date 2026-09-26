Scaloni comenzó a negociar con Tapia para renovar su vínculo en la selección argentina

Claudio Tapia y Lionel Scaloni se reunieron y comenzaron a charlar sobre la renovación del contrato del DT.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó oficialmente que Claudio Tapia y Lionel Scaloni están negociando la renovación del técnico al frente de la selección argentina Mayor. El vínculo vence en diciembre y desde ambas partes hay optimismo para que se extienda.

“Comenzaron las charlas entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, publicaron en las redes oficiales de la máxima autoridad del fútbol argentino.

A su vez, en el posteo puede verse una foto de ambos reunidos en la oficina del Chiqui Tapia, en medio de los preparativos para la triple fecha FIFA que afrontará el combinado nacional.

Después de la final del Mundial, Scaloni afirmó que no sabía qué sería de su futuro y que necesitaría tiempo para pensar. Además, en aquella oportunidad, dejó entrever que él pensaba solamente en continuar hasta diciembre y evaluar muchas cosas antes de confirmar que continuaría con su ciclo.

Desde aquella oportunidad, se especuló mucho sobre el futuro del DT. Y recientemente, el propio Scaloni habló luego de un entrenamiento de la selección argentina en Ezeiza para brindar respuestas concretas acerca de lo que puede pasar.

#SelecciónMayor Comenzaron las charlas entre el Presidente de la @afa, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste. pic.twitter.com/2Yhki7a8Zf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 25, 2026

“Las ganas de estar acá están; pero hay aspectos que hay que sentarse a hablar con el presidente. La predisposición es máxima para sentarse a hablar”, había adelantado el técnico hace poco más de 24 horas. Finalmente, un día después, esa reunión se concretó.