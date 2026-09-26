TC Pick Up: en la vuelta a Balcarce, Mariano Werner gobernó la clasificación

El paranaense Mariano Werner dominó en la clasificación del TC Pick Up en el Autódromo de Balcerce.

El paranaense Mariano Werner, a bordo de una Foton, ganó la clasificación del TC Pick Up en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, donde se está disputando la octava fecha de la temporada. El piloto de Paraná marcó un tiempo de 1’39’’866/1000 y superó por 0s943 a su escolta, Diego Azar (Toyota Hilux). Por su parte, Agustín Canapino (Chevrolet S10) cerró el top3 en este parcial.

El piloto del equipo oficial Foton prevaleció ante las 17 máquinas, logrando así su 23ª pole position en la categoría sobre la Tunland G7. Muy por detrás terminó Diego Azar, que tripula una Toyota Hilux del Azar Motorsport, y selló la segunda posición a 0s943 de Werner. Cerró el trío de punta Agustín Canapino (Chevrolet S10), que terminó a 0s945 de Werner.

Este resultado beneficia al piloto campeón de TCPU 2023 ya que llegó a este compromiso como líder de la Copa de Oro y ahora suma los dos puntos correspondientes a la pole position. La ventaja creció a 25 puntos de sus escoltas.