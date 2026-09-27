Básquet: Sionista ganó un partido clave y se subió a la cima

Sionista le ganó a Urquiza y quedó solo en la cima de las posiciones de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet.

En el Estadio Moisés Flesler, Sionista superó a Urquiza de Santa Elena por 69 a 51 y se subió en soledad a lo más alto de las posiciones de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet. en los otros partidos de la duodécima fecha, Ciclista venció a Recreativo por un cerrado 63 a 60, además Quique Club dio un paso al frente al vencer a Olimpia por 73 a 58. Por último, Estudiantes salió de perdedor al vencer de visitante a Talleres por un amplio 88 a 59.

Detalles de los partidos

Un gran segundo tiempo le permitió a Sionista dominar a Urquiza, sacarle diferencias en el juego y en el tanteador y así construir un triunfo que cotiza. Después del 31 a 30 para el local en el primer tiempo, Sioni dominó con autoridad el complemento. Un 20 a 14 en el tercer cuarto y un 18 a 7 en el último fueron determinante para alcanzar el triunfo.

Nicolás Guaita firmó 17 tantos, Lucas Nieto otros 13 más ocho rebotes, y Arik Levin con 12 unidades. En la visita, en tanto, Marko Pamich terminó con 11 puntos.

Parejo, peleado, cambiante en el dominio y un final totalmente abierto. Fue para Ciclista, que ganó por detalles y sumó sobre Recreativo una victoria trascendental. Fue por 63 a 60, de bajo goleo, pero interesante por la definición. En la recta final, el Verde se mostró algo más efectivo que el rival y pudo sacar una pequeña luz, señala Paraná Deportes.

Recreativo tuvo la última para empatarlo. Oscar Heis diseñó una muy buena jugada. Trasladó la atención para la definición de Alan Guanco, pero dejó solo a Santiago Pérez. El pibe desde el lateral falló el tiro de la igualdad. festejó Ciclista.

Pablo Bogado volvió a ser el goleador de Ciclista con 17, mientras que en Recreativo el pivote Facundo Mackinnon terminó con 13 tantos y 17 rebotes.

El resto de los partidos

Quique reaccionó a tiempo, dio vuelta el partido y se quedó con una muy buena victoria ante Olimpia, por 73 a 58. El Azulgrana entró muy bien y metió un parcial de 23 a 12 en los primeros 10 minutos.

El Decano se despertó y reaccionó. Un 20 a 11 en el segundo cuarto lo motivó. Después, un 25 a 13 en el tercer parcial lo puso arriba y le dio confianza para manejar el trámite y ser más ante un Olimpia desprolijo y poco eficiente. Ganó Quique y lo hizo bien.

Leandro Chorvat Ávalos en el juego interno con 18 puntos fue el mejor del ganador, mientras que Franco Tomiozzo acompañó con 15 tantos. En Olimpia, Lautaro Vilotta totalizó 22 tantos y ocho rebotes, mientras que Nicolás Agasse firmó 18 unidades.

Un gran primer tiempo puso a Estudiantes en el camino correcto. Con el tablero 47 a 23 en el primer tiempo, el CAE sintió que era la noche para cortar la mala racha y salir del pozo. Lo logró, porque en el complemento no se cayó, fue más que Paracao y así se fue derecho a su primer festejo en el campeonato.

Nicolás Bros con 21 puntos fue el goleador de la visita, además de los 13 tantos del juvenil Emiliano Morande. En el dueño de casa, Juan Alzamendi termino con 16 unidades.