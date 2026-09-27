Copa Argentina: Boca efectivizó una histórica remontada ante Racing y se metió en semis

El ecuatoriano Enner Valencia marcó los tres goles de Boca para dar vuelta la historia y meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

Boca le ganó 3 a 2 a Racing este domingo en el Gigante de Arroyito y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina de fútbol. A pesar de haber estado dos goles en desventaja, el Xeneize concretó una histórica remontada gracias a los tres goles del ecuatoriano Enner Valencia y enfrentará a Banfield en búsqueda de un lugar en la final del torneo más federal del país.

Antes, en el amanecer de ambos tiempos, Gastón Lodico y Maravilla Martínez habían puesto adelante a la Academia que no supo, ni pudo, controlar el trámite del partido y se despidió de la competición para coronar un semestre para el olvido.