Duro mensaje de Briatore tras el choque de Colapinto: “Estoy decepcionado”

Flavio Briatore se refirió a lo sucedido y fue contundente contra el piloto argentino.

Alpine se quedó sin puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán luego de un incidente que involucró a sus dos pilotos. Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly durante el reinicio de la carrera y ambos tuvieron que abandonar, en un accidente que también terminó con el retiro de Lando Norris.

En este marco, Flavio Briatore se refirió a lo sucedido y fue contundente al analizar la maniobra del argentino: “Obviamente estoy extremadamente decepcionado con el resultado de la carrera, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, particularmente cuando íbamos bien con ambos coches en posiciones de puntos”.

Briatore también destacó la actuación de Gasly y se disculpó con McLaren por las consecuencias que tuvo el accidente. “Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo todo el fin de semana, y pido disculpas también a Lando y a McLaren por arruinar su carrera”, sostuvo.

Luego, el italiano apuntó directamente contra Colapinto y explicó qué observó en la maniobra. “Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad, como debe ser; de hecho, frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el coche de seguridad”, señaló.

Briatore fue todavía más duro al referirse a la actuación del piloto argentino y a su experiencia en la Fórmula 1. “Fue una maniobra muy pobre para un piloto de su experiencia”, afirmó.

Además, dejó abierta la posibilidad de que Alpine tome alguna medida tras lo ocurrido. “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar y considerar qué medidas se deben tomar, de modo que podamos aprender de esto y evitar una situación similar en el futuro”, concluyó.

Finalmente, Colapinto fue sancionado con cinco posiciones en la grilla de salida para la carrera siguiente. Esto se debe a que recibió 10 segundos de penalización, pero no pudo cumplirlos al abandonar en el GP de Azerbaiyán.