Más de 200 dirigentes participaron de un encuentro del fútbol entrerriano. Foto: La Calle.

Más de 200 dirigentes y referentes deportivos de distintos puntos de Entre Ríos se reunieron en Concepción del Uruguay durante una jornada organizada por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). El encuentro reunió a representantes de las 19 Ligas de la provincia, autoridades y figuras del fútbol nacional, y tuvo como eje el lanzamiento de una nueva edición de la Copa Entre Ríos.

La actividad se desarrolló en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi” y estuvo encabezada por el intendente José Eduardo Lauritto y el presidente de la FEF, Nelson Casis.

Además, participaron representantes de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), entre ellos el exárbitro internacional Sergio Pezzotta, junto con Javier Treuque, vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y Nicolás Russo, presidente de Lanús.

Datos del encuentro en “La Histórica”

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento a los equipos que conquistaron las 40 ediciones de la Copa Entre Ríos, en el marco del aniversario de la Federación.

La ceremonia permitió repasar la historia de una competencia que reúne a instituciones de diferentes localidades y que se convirtió en una de las principales expresiones del fútbol del interior provincial.

Durante la apertura, Nelson Casis resaltó la presencia de las 19 Ligas y planteó la necesidad de sostener un trabajo conjunto entre las instituciones deportivas y el Estado.

El titular de la FEF destacó el rol que cumplen los clubes como espacios de contención y formación para niños y jóvenes, y puso en valor especialmente el trabajo de los dirigentes que sostienen las instituciones de manera cotidiana.

También remarcó el crecimiento de la Copa Entre Ríos como una herramienta para ampliar la participación de clubes de toda la provincia y generar nuevas oportunidades de competencia.

Lauritto destacó la integración del fútbol provincial

Por su parte, José Eduardo Lauritto valoró que Concepción del Uruguay haya sido sede de la convocatoria y destacó el proceso de integración alcanzado por la Federación Entrerriana de Fútbol.

El intendente señaló que la incorporación de las 19 Ligas a una estructura común representa un proceso institucional importante y permite fortalecer los vínculos entre dirigentes, clubes y comunidades.

Asimismo, destacó la tradición deportiva de Concepción del Uruguay y consideró significativo que la ciudad pueda recibir a representantes de distintos puntos de Entre Ríos y a referentes del ámbito nacional.

La mirada sobre el fútbol del interior

La federalización del fútbol también ocupó un lugar destacado durante la jornada. Nicolás Russo se refirió al crecimiento de las competencias del interior y al proceso de desarrollo de clubes y árbitros fuera del área metropolitana, da cuenta La Calle.

El dirigente de Lanús destacó los avances registrados en las últimas décadas y sostuvo que las competencias regionales permitieron ampliar las posibilidades de desarrollo para jugadores, árbitros e instituciones.

En ese sentido, puso especial énfasis en el papel de los dirigentes que trabajan diariamente en los clubes y que, según señaló, resultan fundamentales para mantener en funcionamiento a las entidades y acompañar a sus comunidades.

El encuentro permitió reunir a dirigentes de distintas generaciones y representantes de las instituciones que integran el fútbol entrerriano. El lanzamiento de la nueva Copa Entre Ríos y el reconocimiento a los campeones de sus 40 ediciones sirvieron como marco para celebrar la trayectoria de la Federación.

La jornada también puso el foco en los desafíos que enfrenta el fútbol provincial y en la necesidad de continuar fortaleciendo la participación de las ligas, los clubes y sus dirigentes.