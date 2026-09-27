Primera Nacional: Patronato, ante otra dura misión en la lucha por la permanencia

Patronato irá por tres puntos necesarios ante un rival que tiene la cabeza en el Reducido.

Con la premisa de dejar los tres puntos en su casa, Patronato recibirá a San Martín de San Juan en la continuidad de la 31° fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 16, tendrá como escenario el Estadio Presbítero Bartolomé Grella y será controlado por Juan Pablo Loustau.

Tras el empate, con sabor a dulce, de la semana pasada ante Nueva Chicago, ahora el equipo de Marcelo Fuentes irá por los tres puntos frente a los cuyanos para escaparle un poco más a la zona caliente del descenso. Más aún, si se tiene en cuenta que Chacarita volvió a perder este sábado (1-2 ante Colegiales) y le dio la posibilidad el Santo de alejarse un poco más de la anteúltima colocación en la tabla.

De este modo entonces, ganar para Patrón significaría un espaldarazo importante, puesto que le sacaría cuatro puntos al Funebrero, justamente en la semana previa a visitarlo en San Martín. Vaya entonces si es importante para el elenco paranaense dejar los tres puntos en el Grella.

Para jugar ante el Verdinegro, el DT Fuentes nuevamente deberá recurrir a su ingenio para armar una alineación titular debido a la cantidad de bajas que viene afrontando. Es así que para el partido de este domingo está otra va a disposición Santiago Piccioni (cumplió la fecha de suspensión) y la duda pasa por saber si vuelvo o bien sigue Fernando Evangelista, de buen rendimiento ante Nueva Chicago.

¿Y Franco Soldano? El delantero se recupera de una lesión y es esperado por el cuerpo técnico. El ex Boca y Unión estuvo ausente en los últimos dos encuentros por desgarro y aguardan por su evolución. De no llegar en óptimas condiciones Joaquín Barolín se sostendría en el 11 inicial.

De esta manera una probable formación de Patronato sería: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista o Piccioni, Nahuel Genez; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Soldano o Barolín, Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes