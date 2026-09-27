Primera Nacional: Patronato sumó tres puntos de oro en el Grella

Patronato ganó un partido clave en el Grella y respira más aliviado en la tabla de abajo. Foto: Prensa Patronato.

Patronato le ganó por 2 a 0 a San Martín de San Juan, en un partido correspondiente a la fecha 31 de la Primera Nacional, en su Zona B. Los goles del Rojinegro fueron anotados por por Renzo Reynaga, ambos en el primer tiempo. Con el triunfo, Patrón sumó tres puntos de vital importancia en su carrera por la permanencia, además le sacó cuatro unidades a su próximo rival, Chacarita, al que visitará el venidero fin de semana.

Las acciones en el Grella

El arranque no pudo ser más favorable para el dueño de casa. Apenas transcurrían dos minutos de juego cuando Reynaga mostró todo su repertorio: ganó una pelota dividida en el aire, dejó en el camino a un defensor con pura potencia y sacó un remate cruzado e inatajable al segundo palo.

El tempranero 1-0 le dio tranquilidad al Santo para manejar el trámite, sin embargo, la alegría del primer tiempo tuvo un trago amargo a los 27 minutos, cuando el propio Pereyra tuvo que abandonar la cancha entre lágrimas tras una dura falta.San Martín intentó adelantarse sin demasiada claridad, pero Patronato actuó en el momento justo.

A los 40 minutos, un pelotazo profundo desde el fondo encontró nuevamente a Reynaga en carrera; el delantero le ganó en velocidad a toda la saga visitante, encaró con decisión y definió con frialdad para sellar el 2-0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, la visita salió obligada a descontar, pero la defensa local se mantuvo sin pasar sobresaltos mayores. El andar del partido volvió a ensombrecerse por la enfermería local: Nahuel Genez dejó el campo por una molestia muscular y la figura Reynaga también debió salir tras sufrir un fuerte golpe.

Las aspiraciones sanjuaninas terminaron de desmoronarse a los 70 minutos, cuando Sebastián Pulpito González vio la tarjeta roja directa por una dura falta sobre Attis. Pese a la inferioridad numérica, la visita tuvo un breve arrebato de orgullo, pero Patronato se replegó bien para lastimar de contra.

La persiana del partido se bajó en el tramo final. Tras avisar en un par de ocasiones, Tomás Attis conectó un certero cabezazo en el área para poner el 3 a 0 definitivo y desatar el desahogo en las tribunas del Grella.

Con este triunfo, el conjunto paranaense llegó a las 34 unidades en la tabla y logró sacarle cuatro puntos de ventaja a Chacarita en la pelea para evitar el descenso. Panorama ideal para encarar una verdadera final, ya que el próximo fin de semana visitará justamente al Funebrero en San Martín.