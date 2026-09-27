Regional Amateur: Juventud Unida, Achirense y Comunicaciones, avanzaron

El Torneo Regional Federal Amateur entró en etapas definitorias y la Región Litoral Sur ya empieza a conocer a sus principales clasificados a la fase de playoffs. En una jornada dominada por las goleadas y los triunfos contundentes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Social Achirense y Comunicaciones de Concordia sellaron de forma anticipada su clasificación a la próxima instancia del certamen nacional.Por la Zona 7, Juventud Unida fue implacable ante Parque Sur de Concepción del Uruguay y lo goleó por 4 a 0 gracias a los tantos de Agustín Benedetti, Federico López, de pena), Leandro González y Alexis Reynoso.

Con este triunfo, el conjunto Albiceleste aseguró su pasaje y esperará la última fecha frente a Sauce para intentar sellar definitivamente el primer puesto del grupo.En esa misma zona, Social Achirense goleó 5 a 1 a Sauce de Colón gracias los goles de Maximiliano Zaragoza, Joel Villar, Maximiliano Romero, Tomás D'Angelo y Valentín Pérez, en tanto que Tiago Noir había anotado el descuento parcial.

La abultada victoria dejó a Achirense escolta e inalcanzable, asegurando también su lugar en los cruces directos.Por otra parte, en la Zona 6, Comunicaciones de Concordia venció por 2 a 0 como visitante a Libertad en el Estadio Parque Mitre. El Canario alcanzó los nueve puntos en la tabla y también abrochó de manera anticipada el pasaje a la segunda ronda de la Región Litoral Sur.