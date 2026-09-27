TC Pick Up: Werner abandonó y Palazzo ganó la final en Balcarce

El paranaense Mariano Werner, con Foton, abandonó la carrera en Balcarce la que fue ganada por Hernán Palazzo.

Hernán Palazzo (Toyota Hilux) se impuso en la Final de la octava fecha del TC Pick Up, carrera correspondiente al inicio de la Copa de Oro, que tuvo lugar en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Por su parte, Diego Ciantini (Ford Ranger) se quedó con el segundo puesto y Otto Fritzler (Ford Ranger) cerró el podio en el regreso de La Barrosa a la competición a nivel nacional.

En cuanto al rendimiento de los entrerrianos: el paranaense Mariano Werner abandonó promediando la competencia y Omar Gurí Martínez, que corrió como invitado, vio quinto la bandera a cuadros.

El paranaense Werner (Foton) venía siendo el gran dominador del fin de semana. El sábado se adjudicó la pole position con una ventaja de 0s943 sobre su inmediato perseguidor, Diego Azar (Toyota Hilux). Luego, en la mañana del domingo triunfó en su selectiva con una ventaja de 3s823 sobre Agustín Canapino (Chevrolet S10) en tan solo cinco vueltas.

Incluso, en la final lideró 11 de las 20 vueltas de la carrera, aunque un problema técnico hizo que mermara su rendimiento y, posteriormente, abandonara la competencia.

Fue a partir del relanzamiento en la 12ª vuelta, cuando la posición de privilegio entró en una lucha interminable a tres partes. Palazzo, Ciantini y Fritzler pelearon hasta la bandera a cuadros, siendo el de Pinamar quien resultó triunfador. Se trata de su primera victoria en la categoría, resultado que le permite cumplir con el requisito reglamentario para ser campeón.

Por su parte, el local Diego Ciantini (Ford Mustang) llegó segundo, en su retorno a la categoría después de casi tres años de ausencia (había sido subcampeón en 2023). Por su condición de participación especial, exclusiva para esta fecha, el Bochita no sumó puntos. Dichas unidades se le asignaron a quien terminó por detrás, es decir, Otto Fritzler (Ford Ranger).

Entre los retornos especiales para esta fecha, Santiago Mangoni (Chevrolet S10) abandonó. José Bocha Ciantini (Toyota Hilux), que no corría competitivamente hace casi 14 años, completó las 20 vueltas en el octavo puesto a sus 56 años.

Por último, el entrerriano Omar Gurí Martínez (Toyota Hilux), que retornó al igual que lo hizo el año pasado en el Autódromo de Paraná, llegó quinto a sus 60 años.