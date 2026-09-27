TC Pista Mouras: el paranaense Arrías hizo podio en Rosario

El joven Bautista Roqueta, con la Dodge del equipo Canning Motorsport se llevó la novena fecha y última competencia de la etapa regular que el TC Pista Mouras corrió en el autódromo de la ciudad de Rosario. El bonaerense, de 18 años, supo contener al paranaense Iñaki Arrías que trató de superarlo, básicamente en las últimas vueltas para finalmente conseguir su primer triunfo en la categoría.

Para Arrías, en tanto, que llegó en el segundo lugar, con el Ford del Candela Competición, le quedó el merecido consuelo de haber ganado la Etapa Regular y arrancar la definición del campeonato como líder y con los puntos que otorga el reglamento de la categoría.

Tercero llegó, también con Ford, Dante Rubiera Heinze, que fue un gran animador todo el fin de semana, cuarto, Ignacio Vilas, con el Dodge del equipo Galarza Racing y quinto, Ignacio Lovich, con Dodge, que había llegado en la punta del certamen.

La próxima competencia de la categoría será el 18 de octubre en un circuito a designar.