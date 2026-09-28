Básquet U15: Paraná, otra vez campeón entrerriano

El seleccionado de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF) se consagró nuevamente campeón entrerriano de la categoría Cadetes (U15) Femenina. El elenco de la capital entrerriana se alzó con la corona tras derrotar 52-48 a Concordia en la final del certamen que fue organizado por la Asociación de Básquet de Concordia y fiscalizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). La definición se disputó en el estadio del Club Hípico, ante un gran marco de público.

El camino de la APBF

El elenco de la APBF, dirigido por Camila Carrero, completó una campaña perfecta y ganó los cuatro encuentros que disputó en la competencia federativa. En la final, Concordia tuvo un mejor comienzo y llegó al entretiempo con ventaja de 36-28, pero Paraná reaccionó a partir de una mayor intensidad defensiva y logró cambiar el desarrollo del partido.

El momento decisivo del encuentro llegó en el último cuarto, cuando impuso un contundente parcial de 12-2 para dar vuelta el marcador y quedarse con el campeonato.

En el plano individual, Julieta Plazaola, con 11 puntos, y Emilia Bitar, con 10, fueron las principales anotadoras del campeón en el juego decisivo. En el seleccionado anfitrión, las máximas exponentes ofensivas fueron Julieta Brega, con 10 unidades, e Isabella Succi, con 9.

En tanto que al podio se completó con el seleccionado de la Asociación Pancho Ramírez, que derrotó 63-54 a Santa Elena en el encuentro por el tercer puesto. Por su parte, Colón finalizó en la quinta posición luego de superar 59-46 a Gualeguaychú.