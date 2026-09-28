“Da tranquilidad haber sumado de local, lo necesitábamos mucho”, dijo Fuentes

Patronato le ganó 3 a 0 a San Martín de San Juan y dio un paso al frente en el campeonato, alejándose de la zona roja en la lucha por la Permanencia en la Primera Nacional. como es habitual después de cada partido, el entrenador Marcelo Fuente se mostró conforme no solo con el resultado, sino en particular con la buena labor colectiva e individual del equipo.

“Estamos todos muy contentos. Creo que tuvimos la posibilidad de tener cambios que no tuvimos frente a Nueva Chicago”, afirmó el entrenador.

A lo que agregó: “Uno puede cerrar resultados teniendo la posibilidad de utilizar cambios porque hay muchas variantes del rival y hay que ver cómo contrarrestarlas. Hoy me parece que el equipo fue superior, generó más de lo que convirtió, pero marcó y nos da la tranquilidad de haber podido sumar de local, que lo necesitábamos mucho”.

Más adelante, Fuentes resaltó el trabajo realizado por cada uno de sus dirigidos, y en ese contexto, puso de relieve la tarea de los defensores Franco Meritello y Fernando Evangelista. “El otro día en Chicago y ahora fueron puntales. Ayuda mucho Alan (Sosa) porque vienen muchas pelotas con centros y les da una mano, pero hoy prácticamente jugaron mano a mano con Rossi y Fúnez y abortaron todas las posibilidades”.

A la hora de analizar al elenco cuyano, dijo: “San Martín es un equipo que maneja muy bien la pelota. Nosotros compensamos cuando entró Salega. Corrieron mucho los dos centrales, Picco y Juan (Barinaga). Juan está en un nivel bárbaro, le falta el gol nada más”, señaló.

Paralelamente, se hizo tiempo para subrayar las actuaciones de Franco Soldano y Tomás Attis: “Soldano nos da una mano muy grande. Attis también es muy duro en la pelota parada. Fue un partido redondo”, expresó.

Ahora Patronato deberá visitar a Chacarita en un duelo que puede definir mucho. “La gran final va a ser cuando estemos fuera de todo. Contra Chacarita será un partido con distintas situaciones porque ellos juegan bien. Va a ser un partido difícil y duro”, anticipó.