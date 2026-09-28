El “Gurí” Martínez volvió con “una sensación muy linda” a Balcarce

El Gurí Martínez volvió con un cuarto puesto a Balcarce, un trazado con historia.

El entrerriano Omar Gurí Martínez dijo que volvió con “una sensación muy linda” al autódromo de Balcarce, donde obtuvo el cuarto puesto de las TC Pick Up. El dos veces campeón del Turismo Carretera fue protagonista de la categoría de las camionetas, que compartió escenario con el TC Pista Pick Up y el Turismo Special de la Costa.

“Una sensación muy linda. Tengo muchos recuerdos lindos, hay muchísimo público y tenemos que disfrutarlo”, expresó el Supremo, quien para esta travesía se subió a la Toyota Hilux con la que había corrido en Paraná en 2025.

El talense, que regresó al igual que Bocha Ciantini, volvió a un autódromo que lo vio ganador en cinco oportunidades (1999, 2000 -x2-, 2001 y 2010), consigna Campeones.

El tránsito por la chicana fue uno de los puntos destacados por Martínez, aunque recordó el dibujo anterior a las reformas. “Balcarce tiene eso. Desde que se implementó la chicana, los autos ‘vuelan’. Se cambió un poco el trazado y el circuito original se extraña”, se sinceró Omar.

La faena del campeón 2004 y 2015 de TC se cerró en las camionetas con un notable cuarto puesto luego de las penalizaciones. Sin embargo, tal como estaba establecido de antemano, fue sin sumatoria de puntos.

Cabe destacar que fue el regreso de un trazado emblemático que por casi 15 años aguardó la vuelta a la acción nacional en su circuito perimetral desde aquel fatídico noviembre de 2011 en el que Guido Falaschi perdió la vida durante la Final de Turismo Carretera.