Gustavo Alfaro anticipó su retiro: “Paraguay será mi último trabajo”

El exentrenador de Patronato, Gustavo Alfaro, afirmó que se retirará cuando culmine su contrato con la selección paraguaya de fútbol. El director técnico comentó que su último objetivo será acompañar a Paraguay a su segundo Mundial consecutivo, en 2030, y así concluirá su carrera.

Con 64 años y en su tercer ciclo al mando de un seleccionado, el rafaelino dejó en claro que se trata de una decisión familiar, a la que les viene posponiendo el retiro desde hace años.

En conferencia de prensa, el director técnico que fue parte fundamental de una gran campaña de la Albirroja en los últimos años, sacándola de los últimos puestos de la Eliminatoria Sudamericana para clasificarla a un Mundial en el que, además, alcanzaron los octavos de final al superar a Alemania, comentó los motivos de su despedida de la dirección técnica.

El entrenador, que tuvo un paso por Patronato por 1998, eligió agradecerle a su familia por el apoyo durante tantas décadas de fútbol, a quienes les viene “corriendo el arco hace mucho tiempo”, reconociendo que lleva tiempo diciéndoles que se retirará y aún no cumplió con su palabra.

“Por todo lo que vivimos con Paraguay desde que llegamos, siento que todavía hay muchas cosas por hacer” continuó el director técnico de largo paso por el fútbol argentino, que destacó el “proceso” de las Eliminatorias y lo que le tocó vivir en un Mundial memorable, en el que igualaron la segunda mejor participación mundialista de un elenco paraguayo.

Además, el director técnico con pasado en Boca comentó haberle dicho a su representante que “escuche a todo el mundo pero no hable con nadie” ya que tiene la decisión tomada de dejar el fútbol en Paraguay: “Este va a ser mi último trabajo y yo elegí Paraguay, por todo lo que viví y todo lo que me dio”.

En ese contexto, en caso de no cambiar de opinión con el paso del tiempo, el entrenador no renovaría su contrato y, con la clasificación asegurada al próximo Mundial al ser uno de los países anfitriones, busca terminar en ese momento su carrera, informa NA.

Patronato, uno de sus primeros equipos

Durante su trayectoria, que lleva 34 años, Alfaro dirigió a Patronato en el Torneo Argentino A 1998. Consiguió 10 triunfos, ocho empates y una derrota, al cabo de 19 encuentros. Aquel ciclo en el club del barrio Villa Sarmiento fue uno de sus primeros trabajos, tras hacer sus primeras armas en Atlético de Rafaela.

Alfaro recorrió el ascenso y la Primera División del fútbol argentino, además de un breve paso por Arabia Saudita, entre 1992 y 2020, con sus últimos años dedicados al fútbol de selecciones: dirigió a Ecuador y Costa Rica antes de llegar a Paraguay.

El club en el que acumuló mayor cantidad de éxitos fue Arsenal, donde levantó la Copa Sudamericana 2007 y otros tres títulos: el Torneo Clausura 2012, la Supercopa Argentina de aquel año y la Copa Argentina 2013.