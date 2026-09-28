La despedida de Lionel Messi de la selección tiene horario confirmado

Messi tendrá su despedida el 6 de octubre a las 20 en el estadio Monumental.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este lunes los horarios para los próximos partidos que afrontará la selección en la fecha FIFA, entre ellos el que marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste.

El itinerario del equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará este miércoles 30 de septiembre, cuando enfrente a su par de Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

El sábado 3 de octubre, también a las 21, el seleccionado argentino se enfrentará a Burkina Faso en el estadio Monumental. En este caso, al igual que el encuentro en La Docta, se jugará con el 50 por ciento de aforo por la sanción impuesta por la FIFA tras la final del Mundial.

Tres días más tarde se producirá la despedida de Messi de la selección. Será, a partir de las 20, en el estadio de River, con la presencia de los campeones del mundo en Qatar 2022.

Vale mencionar que hay un entrerriano entre los futbolistas convocados para estos tres partidos: el gualeyo Lisandro Martínez, partícipe del título mundial y el último subcampeonato del mundo, además de bicampeón de América y ganador de la Finalíssima 2022.

Días y horarios de los partidos de la selección:

Miércoles 30 de septiembre

21 Argentina - Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes

Sábado 3 de octubre

21 Argentina - Burkina Faso, en el estadio Monumental

Martes 6 de octubre

20 Argentina - Benín, en el estadio Monumental