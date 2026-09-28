La paranaense Borrero Müller jugará el Sudamericano U19

La punta receptora del PRC, con apenas 15 años, integrará la selección argentina U19.

Con apenas 15 años, la paranaense Catalina Borrero Müller fue convocada al seleccionado argentino femenino de vóleibol que disputará el Sudamericano U19 en Maracaibo, Venezuela, del 7 al 12 de octubre.

La jugadora formada en el Paraná Rowing Club, que viene de ser la segunda máxima anotadora de Las Panteritas en el Mundial U17, es una de las 14 citadas por parte del cuerpo técnico que encabeza Nicolás Efrón.

En el Sudamericano Argentina enfrentará a Ecuador, Bolivia y Brasi dentro de su zonal, mientras que el otro grupo tendrá a Venezuela, Chile, Perú y Uruguay. El certamen otorgará plazas para el Mundial 2027.

La lista de convocadas está conformada por: Agustina Pérez, Linda Landi, Abril Araya, Zoe Policella, Emma Oldani, Martina Vanni, Abril Faiazzo, Sofía Cicchelli, Pilar Mannarino, Helena Cugno, Catalina Borrero, Sofía Baldo, Abril Agostina Cano y Azul Pérez Tucci.

El cuerpo técnico del seleccionado cuenta con: Nicolás Efrón (DT), Federico Bonvissuto (Asistente), Julián Welschen (Estadístico), Alan Jakimczuk (Preparador Físico), Julieta Schvartzman (Kinesióloga) y Ana Lía Ceola (Manager).

El torneo arrancará el 7 de octubre, se extenderá hasta el 12 y transmitirá Voleysur y Voley Zone TV.