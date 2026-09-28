“Los cambios de Arruabarrena fueron determinantes”, destacó Flotta

Boca dio vuelta un partido histórico ante Racing y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina.

En su habitual columna radial en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Rubén Flotta desglosó el electrizante partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Para el DT el verdadero punto de quiebre estuvo en la lectura del banco de suplentes: “Los cambios fueron determinantes”, sintetizó. Mientras en Boca el ingreso de Valencia por Velasco, junto a la entrada de Palacios, le dieron otra dinámica y peso ofensivo al equipo. “En Racing entraron jugadores como Campos, que tiene futuro y seguramente tendrá de ídolo a Valencia, pero todavía le falta. En esta clase de partidos la camiseta pesa, y ahí estuvo la diferencia”, remarcó.

Pese a la gesta de darlo vuelta, Flotta no ocultó su asombro por las distracciones defensivas de la Academia, que le permitieron a Boca resucitar cuando el trámite parecía sentenciado. “Faltando 20 minutos normalmente lo tenés controlado, pero a Racing le convirtieron tres veces de cabeza. No se puede entender, no te pueden sorprender tres veces así, e incluso en una de ellas dejando a un rival libre”, cuestionó con dureza.

En esa misma línea, apuntó contra el arquero académico: “Cambeses no cortó nunca un centro. Y en estas instancias, esos errores se pagan de la peor manera”.

De todos modos, del lado del ganador, Flotta reconoció que Boca atraviesa una racha positiva donde la fortuna y el ímpetu juegan a su favor, aunque advirtió que el desarrollo dejó varias alarmas encendidas para el cuerpo técnico. “El Vasco Arruabarrena va a tener que tomar recaudos porque el equipo da muchas ventajas defensivas. Es un equipo que cuando ataca da la sensación de que te va a lastimar en cualquier momento, pero atrás le llegan con facilidad”.

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