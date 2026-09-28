Los Juegos Deportivos Evita completaron su instancia provincial en Gualeguaychú

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, a cargo de Sebastián Uranga, concluyó en Gualeguaychú la segunda Final Provincial de los Juegos Deportivos Juveniles Evita 2026, que durante dos jornadas reunió a más de 300 jóvenes deportistas de diferentes localidades entrerrianas.

La competencia incluyó básquet 3x3 Sub16, vóley indoor Sub14 y vóley playa Sub16, con encuentros desarrollados en distintas sedes deportivas de la ciudad.

Las delegaciones fueron recibidas y acreditadas el jueves, jornada en la que también comenzaron las primeras competencias, mientras que este viernes se disputaron las instancias definitorias y las premiaciones.

Durante el desarrollo de la Final Provincial acompañaron a las delegaciones el director de Deporte Social y Educativo de la provincia de Entre Ríos, Ricardo Lupi; el secretario de Desarrollo Humano de Gualeguaychú, Juan Ignacio Olano; y el concejal Raymundo Legaria, quienes estuvieron presentes durante esta instancia provincial.

En vóley playa Sub16 masculino, Federal obtuvo el primer puesto y Cerrito finalizó segundo, mientras que en la rama femenina Gualeguay se consagró en el primer lugar y Gualeguaychú alcanzó el segundo puesto.

En básquet 3x3 Sub16 masculino y femenino, Concepción del Uruguay obtuvo el primer lugar en ambas ramas, con Gualeguaychú y Santa Elena como segundos, respectivamente.

En vóley indoor Sub14 masculino, Chajarí logró el primer puesto y Paraná finalizó segundo. En la rama femenina, Paraná se quedó con el primer lugar y San José alcanzó el segundo puesto.

Los encuentros se desarrollaron en el Club Neptunia, el Club Central Entrerriano, el Polideportivo Municipal Suburbio Norte y el espacio deportivo del ex Frigorífico.

La instancia provincial permitió además que las delegaciones compartieran jornadas de competencia y encuentro, con alojamiento y alimentación durante su permanencia en la ciudad

Con las finales y premiaciones concluyó esta etapa de los Juegos Deportivos Juveniles Evita 2026. Los equipos clasificados representarán a Entre Ríos en las Finales Nacionales, que se desarrollarán en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre, dando continuidad a una propuesta que promueve la participación deportiva y el encuentro entre jóvenes de distintos puntos de la provincia.