Racing el fin de ciclo de Vojvoda

Racing confirmó este lunes que Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el director técnico de su plantel profesional, tras su eliminación ante Boca de la Copa Argentina. De acuerdo a lo informado, la salida del entrenador fue de común acuerdo, aunque en primer término se informó que había sido despedido.

Tras la dura derrota en el Gigante de Arroyito, Vojvoda se fue sin hacer declaraciones del estadio. Todo su cuerpo técnico se quedó en Rosario porque tienen familia allí pero él regresó a Buenos Aires para participar de la reunión con el presidente Diego Alberto Milito y Sebastián Saja, director deportivo.

Su estadía en Racing había estado cerca de terminarse dos semanas atrás, luego de la caída ante Huracán en el estadio Tomás Ducó que lo dejó último entre los 30 equipos del Torneo Clausura, pero en ese momento se mostró con fuerzas para seguir. El posterior triunfo ante Sarmiento trajo alivio pero la eliminación en la Copa Argentina, el gran objetivo, sentenció su salida.

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Racing Club informa que, de común acuerdo, Juan Pablo Vojvoda finaliza su etapa como entrenador del primer equipo de fútbol.



La institución les agradece a Juan Pablo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo… pic.twitter.com/vQucStGHoG — Racing Club (@RacingClub) September 28, 2026

En total, su ciclo constó de 13 partidos, donde apenas consiguió cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas. Si bien llegó a cuartos de final de la Copa Argentina, en el Torneo Clausura está penúltimo de la Zona B y está 23° en la tabla anual, por lo que necesita un milagro para clasificar a copas internacionales.

Quienes se harán cargo del Primer Equipo son Sebastián Romero y Luciano Aued, DTs de la Reserva, vigente campeona. Podría ser hasta fin de año para luego elegir al sucesor de Vojvoda. Ya dirigieron el último partido del semestre pasado tras la salida de Gustavo Costas, consigna TyC Sports.