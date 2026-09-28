Rally Entrerriano: por la lluvia, se corrió parcialmente en Galarza

La competencia de la quinta fecha otorgó el 50 por ciento de puntos extra en Galarza.

Debido a la lluvia, la actividad de la quinta fecha del Campeonato de Rally Entrerriano se disputó parcialmente en General Galarza. Es que las precipitaciones registradas el domingo a la madrugada (más de 50 milímetros) obligaron a los organizadores a dar por concluida la prueba que aún debía disputar la segunda etapa.

Luego de un recorrido por parte de las autoridades de la prueba para comprobar si estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad se informó a las Tripulaciones la decisión y se procedió a la entrega de premios, quedando como ganadores de la Clasificación General Guillermo Pitón y Juan Capurro; en su clase fueron escoltados por Néstor Ramírez y Juan Gianello. Terceros se ubicaron Alejandro Aquiles y Fernando Hernández.

En la Clase N7 los ganadores fueron Santiago Lambert y Emmanuel Fernández; segundos, Ángel González-Jorge Liand y terceros, Gustavo Ramírez-Agustín Conibert.

La N7 Ligth fue para Federico Gracia-Javier Travichet, segundos terminaron Lucio Moreira y Leonardo Cena y terceros, Maximiliano Pérez-Damian Wendler-.

En la N9 16 Válvulas Manuel Cergneux y Diego Saipert se quedaron con la carrera; Dante Lanterna y Martin Libralato se ubicaron en segundo lugar, en tanto que Joaquin y Mauricio Blanc cerraron el podio.

En la N2 Ariel Benedetti y Genaro Moran completaron la carrera, obteniendo los puntos de la misma.

Dadas las circunstancias, los puntos de la Primera Etapa y los puntos de la carrera se otorgan en su totalidad, quedando sin puntuación la Segunda Etapa y la Power Stage. Cabe destacar que esta fecha otorga un 50% de puntos extra. La próxima del Rally Entrerriano será el 6, 7 y 8 de noviembre en Santa Anita.