TC Pick Up: Werner fue excluido en Balcarce y se alejó en la Copa de Oro

Werner no pudo redondear un buen fin de semana en Balcarce y quedó lejos en la Copa de Oro del TCPU.

El TC Pick Up cerró la octava fecha del campeonato que se disputó este domingo en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Hernán Palazzo (Toyota Hilux) se llevó la victoria en un fin de semana que lo posicionó como el escolta en la Copa de Oro.

Otto Fritzler (Ford Ranger), que llegó segundo en la final, desplazó al paranaense Mariano Werner (Foton) que fue excluido, y se convirtió en el nuevo líder. El entrerriano bajó hasta la novena colocación en las posiciones de la Copa de Oro.

Werner bajó varias posiciones

El paranaense Werner venía siendo el gran dominador del fin de semana. El sábado hizo la pole position con una marcada ventaja de 0s943 sobre su inmediato perseguidor, Diego Azar (Toyota Hilux). Luego, en la mañana del domingo triunfó en su selectiva con una ventaja de 3s823 sobre Agustín Canapino (Chevrolet S10) en tan solo cinco vueltas.

Incluso, en la final lideró 11 de las 20 vueltas de la carrera, aunque un problema técnico hizo que mermara su rendimiento y abandonó la competencia.

Posteriormente, la técnica lo excluyó por no respetar la relación de compresión de motor y, tras haber llegado cómo líder del minitorneo, cayó al noveno puesto en la Copa de Oro.

Por su parte, Fritzler tuvo un fin de semana de menos a más. Clasificó cuarto a 1s183 del poleman, ganó su serie y se aseguró el segundo lugar en la grilla de la final.

Si bien al principio no pudo combatir a Werner, con la merma de rendimiento del entrerriano se posicionó en la batalla junto con Palazzo y Diego Ciantini (Ford Ranger). Cruzó la línea de meta tercero, pero el recargo al piloto local le permitió trepar al segundo lugar. La buena sumatoria de puntos lo colocó como líder en las tablas tanto de la Copa de Oro como del campeonato.

El gran ganador de la fecha fue Palazzo, que no solo obtuvo su primer triunfo en la categoría, sino que también cumplió con el requisito reglamentario para ser campeón. Por si fuera poco, el oriundo de Pinamar se ubicó segundo en la copa a 6,5 unidades de Fritzler.