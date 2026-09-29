Arturo Vidal pidió al entrerriano Fernando Zampedri para la selección chilena

La selección chilena de fútbol no atraviesa una agradable situación y por ello Arturo Vidal, uno de sus históricos jugadores, propone soluciones. El emblemático volante solicitó a un goleador para representar al combinado nacional.

¿A quién pidió para la Roja? En su canal de Kick, el mediocampista llamó a considerar al entrerriano Fernando Zampedri. Para él, la experiencia del ariete de Universidad Católica puede ser un aporte.

En esta ocasión, el futbolista de Colo Colo reiteró su postura: la calidad está por sobre la edad. No le importan los 38 años del nacido en la ciudad de Chajarí, que ya debutó por Chile en marzo de 2025.

“Faltó en esta selección si está en un buen momento. Yo creo que siempre hay que aprovechar a los jugadores que están en un buen momento, sacarles el máximo provecho”, comentó.

Sobre la misma línea, el campeón con la selección chilena agregó: “En este momento, la cantidad de goles que lleva… le podría haber dado una oportunidad en estos partidos”.