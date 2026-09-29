Concepción del Uruguay: el DT de Las Leonas brindará una capacitación gratuita

El coach de Las Leonas, Fernando Ferrara, estará en Concepción del Uruguay este viernes y sábado.

Fernando Ferrara, actual entrenador de Las Leonas, llegará a la ciudad de Concepción del Uruguay para brindar dos jornadas de capacitación destinadas a profesores de educación física, jugadores, entrenadores y público interesado en la actividad deportiva. Los encuentros se desarrollarán este viernes y sábado.

La propuesta estará centrada en la temática “Programación y planificación para la formación y el desarrollo total del jugador” y permitirá a los participantes acceder a los conocimientos y la experiencia acumulada por Ferrara durante su extensa trayectoria como jugador y entrenador de hockey.

La presencia del técnico se concretará en el marco del Programa Integral de Capacitaciones Deportivas, organizado por la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Desde la organización confirmaron que la participación será gratuita y anticiparon que próximamente se comunicarán los horarios, lugares y la modalidad de inscripción.

No será la primera visita del entrenador a la ciudad. Hace poco más de un año, Ferrara participó como invitado especial de un encuentro de hockey social desarrollado en Concepción del Uruguay, oportunidad en la que brindó conocimientos generales de preparación ante 23 delegaciones provenientes de distintos puntos del país.

En esta oportunidad, la actividad tendrá como eje la programación y planificación aplicada a la formación integral de los deportistas, con una propuesta dirigida tanto a quienes trabajan profesionalmente en la disciplina como a jugadores y aficionados.

Su trayectoria le permitirá abordar la capacitación desde diferentes perspectivas. Antes de comenzar su carrera como entrenador, Ferrara tuvo un destacado recorrido como jugador y representó al seleccionado argentino masculino en tres Juegos Olímpicos.