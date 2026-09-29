El Rally Argentino se dará cita en Diamante y Valle María para la disputa de su séptima fecha

Diamante y Valle María serán escenario este fin de semana de la 7ª fecha del Campeonato Argentino de Rally. La competencia reunirá a pilotos y equipos de todo el país, y tendrá durante tres jornadas distintos sectores de competencia en caminos de ambas localidades.

Al respecto, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, definió al evento como de "primer nivel" en el que habrá pilotos relevantes y 35 autos que competirán. "Es un orgullo ser por segundo año adjudicados de este evento", sostuvo tras poner en valor "el derrame económico que tiene en la ciudad y en la región, y el poder visibilizar los recursos naturales, el turismo y las oportunidades de inversión que puede darse a partir de disfrutar este evento"

Tras destacar el acompañamiento de la provincia, explicó que la presentación de los equipos y los autos será "en un lugar emblemático de Diamante que es el campo Martín Fierro, donde todos los eneros se realiza el Festival Nacional de Jineteada y Folclore". También adelantó que se lanzará "un circuito muy corto, de unos 800 metros aproximadamente, en el Campo Lisardo Gieco que es sector de campo de jineteada y destrezas criollas que se encuentra dentro del predio mayor Campo Martín Fierro para que la gente pueda conocer y escuchar el rugido de los motores".

El intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, expresó: "Estamos contentos de que se vuelva a realizar el Rally Argentino en esta ocasión entre Diamante y Valle María, por segundo año consecutivo, lo cual claramente significa que hicimos las cosas bien el año pasado y que estamos trabajando con los equipos municipales para que este año salga mejor aún".





En ese sentido, valoró que la competencia "siga visitándonos y trayendo este deporte de nivel internacional a la provincia de Entre Ríos y a nuestra zona", y remarcó que el evento "nos sirve realmente mucho para difundir las riquezas que tenemos para ofrecer al turista durante todo el año".

Asimismo, Sokolovsky puso en valor el acompañamiento del Gobierno provincial y el trabajo conjunto con el sector privado. "Estamos trabajando con los equipos municipales, preparando todo y coordinando también con la actividad privada, los prestadores de servicios y con toda la expectativa de que tengamos un fin de semana de deporte motor a pleno en nuestra zona", agregó.

Por su parte, el piloto local Maximiliano Arnaiz puso en valor "la realización de semejante evento”. Y añadió: “Como piloto local es un orgullo poder correr adelante de mi público". También explicó que la particularidad del circuito de la zona es que presente más dificultades que un llano habitual. "Para mí no es llana la carrera, y los trazados de Diamante y Valle María son hermosos. Es una carrera muy técnica", concluyó.

El programa

La actividad comenzará el viernes 2 de octubre a las 13, con el Shakedown en Valle María. Por la tarde, Diamante será protagonista de la apertura oficial de la competencia.A las 19.30, en el Predio Martín Fierro, ubicado en Falucho y Brown, se realizará el Acto de Apertura, que contará con espectáculos artísticos, palabras alusivas e interpretación del Himno Nacional Argentino.

Luego, a las 20.30, se pondrá en marcha el Superprime Nocturno, en el Campo de Jineteada del Predio Martín Fierro.

La competencia continúa el sábado

El sábado 3, desde las 8.43, comenzarán los tramos de carrera en Diamante, con un recorrido desde la zona de Pre Delta hasta la Comisaría de Ejido.

A las 9.11 se disputará el tramo entre la escuela Nº 36 y la escuela Nº 4, mientras que a las 9.54 será el turno de Valle María, con el recorrido desde el camino al Balneario hasta Arroyo Crespo.

Los tramos se repetirán durante el mediodía y, a las 15.31, se disputará el Super Prime "El Cruce", en el Acceso Sur de Diamante, en la intersección de la ruta provincial 11 y la ruta nacional 131.

Durante la jornada, el Complejo Turístico Valle de la Ensenada funcionará como sector de asistencia mecánica para los equipos.

Domingo de definición

El domingo 4, la competencia continuará desde las 8.43 con un tramo en Diamante, desde el Super Prime del Acceso Sur hasta la Comisaría de Ejido.

A las 9.36, los vehículos volverán a recorrer los caminos de Valle María, desde Arroyo Crespo hasta Valle María. Posteriormente se realizarán las repeticiones de ambos tramos.

El cierre de la competencia será en Diamante. A las 13.10 se disputará la Súper Especial Strobel, en el Complejo Turístico Valle de la Ensenada.

La jornada culminará a las 14.30 con la Ceremonia de Entrega de Premios, en el mismo complejo turístico.

Información importante para el público

El predio de asistencia mecánica del Complejo Turístico Valle de la Ensenada estará habilitado desde el miércoles 30 de septiembre, de 8 a 23.

El ingreso del público al complejo será peatonal, con un sector de estacionamiento habilitado, y tendrá acceso libre y gratuito.

También será libre y gratuito el acceso a los tramos de carrera. Por cuestiones de seguridad, los ingresos a los caminos serán cerrados una hora antes de los horarios establecidos para cada competencia.