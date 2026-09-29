Deportes

El TC llegará a San Nicolás con dos entrerrianos entre los 53 inscriptos

29 de Septiembre de 2026 - 20:49
Mariano Werner

Werner llega como líder de la Copa de Oro y es el más ganador en San Nicolás.

Con presencia entrerriana, el Turismo Carretera tiene los inscriptos para la 12ª fecha del campeonato en San Nicolás. Será la segunda cita de la Copa de Oro y se desarrollará el 3 y 4 de octubre. El paranaense Mariano Werner, con el Ford Mustang, llega como líder del certamen con 53 puntos y será uno de los representantes provinciales. El otro será el uruguayense Nicolás Bonelli, que aspira a meterse entre los tres de último minuto.

Será la vez n°12 para San Nicolás en el calendario del TC, en un trazado que domina Werner con tres victorias. Como novedad, Santiago Álvarez cambia de marca, de Toyota a Chevrolet; Jeremías Olmedo se baja de lo que resta de temporada, y Sebastían Abella, ausente en San Luis, regresa.

La lista de inscriptos - Fecha 12 - TC en San Nicolás:

  1. Agustín Canapino (Chevrolet) – Canning Motorsports
  2. Mauricio Lambiris (Ford) – Laborito Jr.
  3. Germán Todino (Ford) – FPA Racing
  4. Marcelo Agrelo (Torino) – Trotta Racing
  5. Juan Martín Trucco (Dodge) – DBG Motorsport
  6. Santiago Mangoni (Chevrolet) – Canning Motorsports
  7. Mariano Werner (Ford) – Fadel Memo Corse
  8. Christian Ledesma (Chevrolet) – Pradecon Racing
  9. Juan José Ebarlín (Chevrolet) – Lrd Performance
  10. Luis José Di Palma (Toyota) – Rus Med Team
  11. Emiliano Spataro (Ford) – Spataro Racing
  12. Elio Craparo (Ford) – Moriatis Competicion
  13. Matías Canapino (Torino) – Catalan Magni Motorsport
  14. Norberto Fontana (Chevrolet) – Azar Motorsport
  15. Juan Tomás Catalán Magni (Chevrolet) – Catalan Magni Motorsport
  16. Juan Pablo Gianini (Ford) – Jpg Racing
  17. Nicolás Bonelli (Ford) – Hermanos Alvarez
  18. Julián Santero (BMW) – Bmw Motorsport
  19. Sebastian Abella (Toyota) – Alifraco Sport
  20. Augusto Carinelli (Ford) – Guri Martinez Comp.
  21. Facundo Chapur (Torino) – Trotta Racing
  22. Facundo Ardusso (Ford) – Guri Martinez Comp.
  23. Ricardo Risatti (Ford) – Tcm Racing Team
  24. Ignacio Faín (Torino) – Trotta Racing
  25. Nicolás Impiombato (Torino) – Impiombato Motorsport
  26. Nicolás Trosset (Ford) – Savino Sport
  27. Marcos Landa (Chevrolet) – Pradecon Racing
  28. Jonatan Castellano (Dodge) – Galarza Racing
  29. Tobías Martínez (Chevrolet) – Rus Med Team
  30. Nicolas Moscardini (Dodge) – Sap Team
  31. Diego Azar (M.Benz) – Maquin Parts
  32. Lucas Valle (Chevrolet) – Rv Racing
  33. Rodrigo Lugon (Ford) – Ayp Competicion
  34. Gastón Ferrante (Ford) – Di Meglio Motorsport
  35. Diego De Carlo (Chevrolet) – Lrd Performance
  36. Kevin Candela (BMW) – Candela Competicion
  37. Matías Rossi (Toyota) – Pradecon Racing
  38. Hernán Palazzo (Toyota) – Pradecon Racing
  39. Andrés Jakos (Toyota) – Coiro Competicion
  40. Martín Vázquez (Dodge) – Mv Racing
  41. Valentín Aguirre (Chevrolet) – Pradecon Racing
  42. Matias Jalaf (Ford) – Jalaf Competicion
  43. Jeremías Scialchi (Ford) – Moriatis Competicion
  44. Gaspar Chansard (Toyota) – Giavedoni Sport
  45. Jorge Barrio (Chevrolet) – Canning Motorsports
  46. Marco Dianda (Dodge) – Galarza Racing
  47. Joaquin Ochoa (Toyota) – Azar Motorsport
  48. Juan B. De Benedictis (Ford) – Rus Med Team
  49. Santiago Álvarez (Chevrolet) – Ur Racing
  50. Marcos Castro (Torino) – DBG Motorsport
  51. Marcos Quijada (Chevrolet) – Rus Med Team
  52. José Manuel Urcera (M.Benz) – Maquin Parts
  53. Otto Fritzler (M.Benz) – Maquin Parts

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