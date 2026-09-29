El TC llegará a San Nicolás con dos entrerrianos entre los 53 inscriptos

Werner llega como líder de la Copa de Oro y es el más ganador en San Nicolás.
Con presencia entrerriana, el Turismo Carretera tiene los inscriptos para la 12ª fecha del campeonato en San Nicolás. Será la segunda cita de la Copa de Oro y se desarrollará el 3 y 4 de octubre. El paranaense Mariano Werner, con el Ford Mustang, llega como líder del certamen con 53 puntos y será uno de los representantes provinciales. El otro será el uruguayense Nicolás Bonelli, que aspira a meterse entre los tres de último minuto.
Será la vez n°12 para San Nicolás en el calendario del TC, en un trazado que domina Werner con tres victorias. Como novedad, Santiago Álvarez cambia de marca, de Toyota a Chevrolet; Jeremías Olmedo se baja de lo que resta de temporada, y Sebastían Abella, ausente en San Luis, regresa.
La lista de inscriptos - Fecha 12 - TC en San Nicolás:
- Agustín Canapino (Chevrolet) – Canning Motorsports
- Mauricio Lambiris (Ford) – Laborito Jr.
- Germán Todino (Ford) – FPA Racing
- Marcelo Agrelo (Torino) – Trotta Racing
- Juan Martín Trucco (Dodge) – DBG Motorsport
- Santiago Mangoni (Chevrolet) – Canning Motorsports
- Mariano Werner (Ford) – Fadel Memo Corse
- Christian Ledesma (Chevrolet) – Pradecon Racing
- Juan José Ebarlín (Chevrolet) – Lrd Performance
- Luis José Di Palma (Toyota) – Rus Med Team
- Emiliano Spataro (Ford) – Spataro Racing
- Elio Craparo (Ford) – Moriatis Competicion
- Matías Canapino (Torino) – Catalan Magni Motorsport
- Norberto Fontana (Chevrolet) – Azar Motorsport
- Juan Tomás Catalán Magni (Chevrolet) – Catalan Magni Motorsport
- Juan Pablo Gianini (Ford) – Jpg Racing
- Nicolás Bonelli (Ford) – Hermanos Alvarez
- Julián Santero (BMW) – Bmw Motorsport
- Sebastian Abella (Toyota) – Alifraco Sport
- Augusto Carinelli (Ford) – Guri Martinez Comp.
- Facundo Chapur (Torino) – Trotta Racing
- Facundo Ardusso (Ford) – Guri Martinez Comp.
- Ricardo Risatti (Ford) – Tcm Racing Team
- Ignacio Faín (Torino) – Trotta Racing
- Nicolás Impiombato (Torino) – Impiombato Motorsport
- Nicolás Trosset (Ford) – Savino Sport
- Marcos Landa (Chevrolet) – Pradecon Racing
- Jonatan Castellano (Dodge) – Galarza Racing
- Tobías Martínez (Chevrolet) – Rus Med Team
- Nicolas Moscardini (Dodge) – Sap Team
- Diego Azar (M.Benz) – Maquin Parts
- Lucas Valle (Chevrolet) – Rv Racing
- Rodrigo Lugon (Ford) – Ayp Competicion
- Gastón Ferrante (Ford) – Di Meglio Motorsport
- Diego De Carlo (Chevrolet) – Lrd Performance
- Kevin Candela (BMW) – Candela Competicion
- Matías Rossi (Toyota) – Pradecon Racing
- Hernán Palazzo (Toyota) – Pradecon Racing
- Andrés Jakos (Toyota) – Coiro Competicion
- Martín Vázquez (Dodge) – Mv Racing
- Valentín Aguirre (Chevrolet) – Pradecon Racing
- Matias Jalaf (Ford) – Jalaf Competicion
- Jeremías Scialchi (Ford) – Moriatis Competicion
- Gaspar Chansard (Toyota) – Giavedoni Sport
- Jorge Barrio (Chevrolet) – Canning Motorsports
- Marco Dianda (Dodge) – Galarza Racing
- Joaquin Ochoa (Toyota) – Azar Motorsport
- Juan B. De Benedictis (Ford) – Rus Med Team
- Santiago Álvarez (Chevrolet) – Ur Racing
- Marcos Castro (Torino) – DBG Motorsport
- Marcos Quijada (Chevrolet) – Rus Med Team
- José Manuel Urcera (M.Benz) – Maquin Parts
- Otto Fritzler (M.Benz) – Maquin Parts