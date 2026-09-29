Liga Nacional: en el inicio de la temporada, Gimnasia se quedó con el triunfo ante Lanús

El paranaense Martiniano Dato aportó ocho unidades en el triunfod de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

En el Antonio Rotili, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia mostró la solidez del campeón, se impuso 92-74 y comenzó la temporada con una victoria. Lanús, por su parte, regresó a la Liga Nacional después de 10 años en una noche cargada de emoción y reconocimiento.

El partido en el Sur

Ya con la pelota en juego, Gimnasia marcó diferencias rápidamente. El conjunto dirigido por Pablo Favarel mostró intensidad defensiva, buena circulación y mucha efectividad para llevarse el primer cuarto 26-12. La tendencia se mantuvo en el segundo período, nuevamente favorable a la visita por 26-15, para construir una ventaja importante antes del descanso.

Lanús intentó modificar el desarrollo en la segunda mitad, pero Gimnasia sostuvo el control desde el juego colectivo. El visitante repartió 26 asistencias y terminó con un 55% de efectividad de campo, además de convertir 14 triples en 29 intentos (48%), números que explicaron buena parte de su dominio.

El tercer cuarto también quedó para el conjunto patagónico 21-18. En el último segmento Lanús encontró su mejor producción ofensiva, ganó el parcial 29-19 y buscó descontar, aunque la diferencia construida previamente terminó siendo decisiva para el 92-74 final.

La gran figura de Gimnasia fue Marcos Chacón, goleador del partido con 28 puntos, acompañado por Gino Balbo con 15, Carlos Rivero con 13 y Emiliano Toretta y el paranaense Martiniano Dato con ocho cada uno.

En tanto, en Lanús sobresalió el capitán Martín Franchino con 23 puntos, seguido por Christian James con 17, Junior Merchant con 11 y Melvin Johnson con 10.

Así, el campeón vigente comenzó la defensa de su título con una actuación sólida y colectiva, mientras que Lanús completó su esperada vuelta a la Liga Nacional ante su gente.