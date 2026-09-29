Lionel Scaloni: “Las ganas de seguir en la selección están”

Su renovación, el recambio y la despedida de Messi, temas que abordó Scaloni ante la prensa.

En la previa del partido amistoso que afrontará la selección argentina de fútbol este miércoles ante Bolivia en Córdoba, el entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y adelantó que tiene “ganas” de seguir en el cargo.

"Las ganas de seguir en la selección están. Dije después de la final que había que pensar bien; tuve que analizar el tema deportivo, que es fundamental. Cuando haya que comunicar algo se hará", expresó sobre su futuro.

Sobre la formación para este miércoles, el Gringo sostuvo: "El equipo lo tengo más o menos confirmado. Tenemos el entrenamiento hoy y los jugadores aún no lo saben; después de la actividad se los diremos", manifestó.

Teniendo en cuenta el retiro de Lionel Messi de la selección argentina, el oriundo de Pujato, Santa Fe, manifestó: "Es indudable que él es un jugador indispensable. Por suerte en los partidos en los que no estuvo el equipo ha respondido, tenemos chicos jóvenes que pueden aportar. La identidad no va a cambiar, que es de tener la pelota".

Y añadió: "Más allá de lo que es como jugador, nunca vi que alguien genere dentro y fuera de la cancha lo que genera Messi. Pero tenemos gente que puede aportar liderazgo y, sobre todo, tenemos buena gente; no buscamos un caudillo, buscamos gente positiva. Entre todos intentaremos suplir lo que hacía Leo".

Scaloni, además, informó quiénes serán los que lleven la cinta dentro de la cancha: "El capitán después de Leo y Otamendi era Cuti (Romero). El segundo será Emiliano Martínez y el tercero, Lautaro (Martínez)".

En ese sentido, el director técnico acotó: "El capitán, hoy Cuti (Romero), además de ser un gran jugador aceptó la responsabilidad de la cinta. Tendrá que demostrar lo que es llevar la capitanía. El comportamiento, todos querrán imitarlo a él. Vemos que él puede hacerlo".

Sobre la renovación en el plantel argentino, el DT aseveró: "A los chicos nuevos los conocemos, tenemos referencias y los venimos monitoreando. Demuestran querer estar, tienen muchas ganas. Les daremos la oportunidad de jugar para que puedan aportar".

En el mismo tono, comparó la situación actual con el inicio de su ciclo en Argentina: "Hay un recambio ahora pero con una base más sólida que cuando comenzamos el ciclo en la selección. Hay gente en quien confiar y eso nos da tranquilidad, aunque sabemos que eso no garantiza resultados".

Asimismo, Scaloni dejó la puerta abierta para una futura convocatoria a Leandro Paredes, quien cumple una sanción tras los incidentes al término de la final del Mundial. "No hablé con Leandro Paredes sobre el tema sanción y demás. Claro que pertenece a la selección, por lo que nos dio y porque es un histórico. No hablé con ninguno después de la final, porque no hacía falta, sabemos lo que son nuestros jugadores", indicó.

Por otra parte, el entrenador valoró la relación del seleccionado con los hinchas argentinos. "El vínculo con la gente ha sido el máximo posible. Estamos orgullosos de haber conseguido eso", destacó.

"Los futbolistas estaban esperando juntarse, nadie se tomó la Fecha FIFA para no venir; esa es una buena señal. No tengo dudas de que Argentina va a seguir compitiendo", subrayó el DT campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El DT también se refirió a la postura que adoptan los equipos que enfrentan a la selección argentina: "Le decíamos a los futbolistas que el rival nuestro siempre es Argentina, porque los rivales se motivan cuando juegan con nosotros. Todos quieren competir contra Argentina y los equipos cambian su manera de jugar al enfrentarnos".

Y recordó las críticas que recibió por su falta de experiencia previa a asumir en el seleccionado: "Las críticas hacia mí al principio de mi ciclo me parecían hasta justas, diría, porque no había tenido experiencias previas. No es una revancha lo que logramos después; son opiniones y están bien, sí podemos debatir los modales, pero en el principio fue todo lógico, normal".

Cabe destacar que la selección argentina ya tiene confirmados los horarios para sus próximos partidos. Este miércoles, el primer rival será Bolivia en Córdoba, a partir de las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes, con el 50 por ciento del aforo por la sanción de la FIFA.