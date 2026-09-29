“Por fin conseguimos un triunfo contundente con nuestra gente”, dijo Reynaga

“Feliz porque vienen siendo meses, partidos durísimos y esto lo buscamos durante todo el año. Por fin se nos da un triunfo así de contundente con nuestra gente. Aun así, creo que el resultado fue corto, podríamos haber ganado por más. Estoy contento por el esfuerzo de los muchachos”, expresó Renzo Reynaga al analizar la victoria de Patronato sobre San Martín de San Juan.

Más adelante, el delantero habló de la mano de Marcelo Fuentes en la conducción del grupo. “Vino a darnos la vuelta de rosca que faltaba porque, más allá de que no hemos ganado mucho, el partido pasado ya mostramos cosas. El empate nos dejó otro sabor. Sentimos que podríamos habernos traído más, pero hicimos muchas cosas positivas. La idea era seguir por ese camino”, manifestó.

En otro tramo analizó al rival del domingo. “Enfrentamos a un rival que juega increíble, con mucha movilidad y todo muy aceitado, pero creo que lo que trabajamos en la semana para poder aguantar los bloques y contragolpear salió”.

Enseguida el atacante les pidió perdón a los simpatizantes. Consultado sobre ese gesto, el futbolista explicó que “lo hice porque ellos se la vienen bancando. Vienen fin de semana tras fin de semana a bancar y alentar. Nosotros sentimos que estamos en deuda totalmente con la institución y con ellos”.

Y agregó: “La institución confió en mí. Me hubiese gustado poder hacer esto antes, pero fue algo sincero que me salió por el aguante que hacen y lo mal que vienen pasándola, como todos nosotros. Fue de corazón”, afirmó.

El próximo fin de semana Patronato visitará a Chacarita en un duelo clave en la lucha por la Permanencia. Reynaga entiende que este juego no será la final por no caer en zona de descenso. “No, no lo es porque todavía quedan cuatro partidos más después de Chacarita, y hasta que los números no den, van a ser todas finales”.