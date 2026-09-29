“Tenemos el auto, quedan tres carreras y hay que estar bien adelante”, expresó Nicolás Bonelli

El entrerriano Nicolás Bonelli ha sido protagonista esta temporada en distintas finales del Turismo Carretera, pero aún no logró coronarlo con una victoria. Eso es lo que buscará este fin de semana en San Nicolás, para acercarse al objetivo de clasificar a la Copa de Oro. “Ceo que tenemos el auto, quedan tres carreras y hay que estar bien adelante, ese es el objetivo”, indicó el piloto que intentará “pelear por los últimos tres del minuto”.

Sobre el trazado nicoleño, Bonelli indicó: “Es un autódromo muy lindo, me trae buenos recuerdos, hemos funcionado muy bien el año pasado así que tenemos una buena base de puesta a punto y venimos de unas últimas carreras funcionando muy bien”, expresó sobre su sexto puesto en 2025.

“Una lástima en San Luis que un toque en la serie nos dejó muy relegados pero demostramos que el auto sigue funcionando muy bien luego de los dos podios”, añadió en referencia a Posadas y Paraná.

Luego de lo que fue la última fecha, donde el sábado estuvo muy difícil trabajar por la condición de nieve que tuvo el autódromo Rosendo Hernández, Bonelli contó los trabajos que realizó el equipo de los hermanos Álvarez en el Ford Mustang N° 63: “Se ha trabajado mucho haciendo un repaso general después de lo que fue la lluvia, la nieve. Todos los elementos de transmisión y nosotros acá con el motor con Pope (Bonelli) tratando de mejorar día a día, vamos confiado y tratando de poder recuperar los puntos que perdimos en San Luis”.

El puntero de la Copa de Oro del TC es Otto Fritzler, seguido de Jonatan Castellano, y Agustín Canapino, el último ganador en San Nicolás.

Fuente: ACTC