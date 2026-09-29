Tras la medalla dorada, Antonella Reding fue reconocida en Villaguay

Luego de obtener la medalla dorada con Las Yaguaretés en los Juegos Suramericanos, Antonella Reding tuvo su reconocimiento en su ciudad natal, Villaguay. La jugadora de la selección argentina femenina de rugby seven fue recibida por el intendente Adrián Fuertes; la secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente, Cecilia Revoredo, y el director de Deportes, Alan Espinosa.

El seleccionado argentino, también integrado por la concordiense Paula Pedrozo (capitana), se consagró campeón de manera invicta, cerrando su participación con una victoria por 33 a 5 frente a Colombia en la final disputada en Rosario. Reding tuvo además una actuación destacada durante el certamen, incluyendo tres tries en el triunfo argentino por 48 a 0 ante Paraguay.





Durante el encuentro, las autoridades municipales le hicieron entrega de un reconocimiento por representar a nuestra ciudad en el más alto nivel del deporte.

“¡Un verdadero orgullo villaguayense! Antonella continúa llevando el nombre de Villaguay a lo más alto, siendo ejemplo de esfuerzo, compromiso y dedicación para las nuevas generaciones”, expresaron en las redes sociales del municipio.