Turismo Carretera: el Mustang de Werner llevará un diseño especial en San Nicolás

El Turismo Carretera, a partir del próximo fin de semana, regresará a la pista y pondrá en marcha la segunda cita de la Copa de Oro 2026 en el marco de la duodécima fecha del campeonato en el autódromo de San Nicolás. Para esta ocasión, uno de los integrantes de la pelea por el título estrenará un nuevo diseño y se trata de: Mariano Werner.

El Zorro de Paraná llegará al trazado nicoleño con un renovado diseño en su Ford Mustang luego de ganar la primera carrera dentro de la lucha por el título en San Luis y de finalizarla como nuevo líder del certamen.

El nuevo diseño