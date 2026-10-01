Básquet asociativo: Recreativo ganó en Crespo y se subió a lo más alto del Clausura

Recreativo le ganó a Unión de Crespo y se subió a lo más alto del Torneo Clausura de la APB.

Con la disputa de dos encuentros, en la noche de este miércoles comenzó a disputarse la octava semana del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet. en este marco, Recreativo y Estudiantes fueron los equipos que se retiraron victoriosos del parqué.

Recre consiguió una importante victoria en calidad de visitante, se sostuvo en modo ganador y ahora quedó solo en lo más alto de las posiciones del torneo Clausura, al menos hasta cuando juegue Sionista, da cuenta Paraná Deportes.

El Bochas derrotó a Unión en Crespo por 74 a 56, consiguió su séptimo triunfo en cadena y es el líder del torneo local.

Después de un parejo primer tiempo (38 a 36 para el local), Recreativo se puso firme y se adueñó de las acciones. Un 18 a 10 en el tercer cuarto le permitió a la visita distanciarse y empezar a sentirse dueño del partido. Lo remató en el último cuarto con un 20 a 8 que fue lapidario.

Gabriel Del Castillo con 23 puntos fue el goleador del ganador, bien acompañado por Luciano Harick con 18 tantos y Valentino Salamone con 14 unidades. En Unión, en tanto, Alan Cardozo firmó 17 puntos.

Por su parte, Estudiantes fue más que San Martín de Gazzano, le ganó 79 a 55 para conseguir su cuarto triunfo en el certamen. El CAE hizo un gran segundo cuarto y ese segmento fue clave para quedarse con el partido.

El Albinegro rompió la paridad de un primer cuarto parejo y con un 28 a 11 se fue al descanso con una diferencia importante (51 a 33 sobre San Martín). Después se dedicó a conservar el ritmo del partido ante un rival que no tuvo ideas ni fuerzas como para dar vuelta la histoira.

Lisandro Caraballo con 19 puntos fue el máximo artillero del CAE, mientras que