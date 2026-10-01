Con un entrerriano, los campeones de Qatar dejaron su huella en el Museo del Kempes

El entrerriano Lisandro Martínez fue uno de los que estampó su firma en el Museo del Kempes.

La noche ya había sido inolvidable. Argentina acababa de golear 4-0 a Bolivia en el Kempes y Córdoba todavía respiraba la fiesta de la selección. Pero quedaba un último capítulo, uno más íntimo y que desde ahora también forma parte de la historia del deporte cordobés.

Minutos después del partido, siete campeones del mundo de Qatar 2022 pasaron por el Museo del Kempes para dejar su firma y un mensaje de agradecimiento por haber jugado una vez más en Córdoba, señala La Voz.

Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, el entrerriano Lisandro Martínez, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Cristian Romero fueron los protagonistas de ese momento.

“Nos firmaron un panel de cada uno de ellos. Fueron siete en total”, contó Gustavo Farías, director del museo, que guarda reliquias y recuerdos de distintas generaciones del deporte cordobés y argentino.





Una firma que queda para siempre

A los jugadores les explicaron que la idea era agradecerles por haber elegido Córdoba y por haber sido parte de una noche que quedará en la memoria. Y ellos respondieron a su manera: dejaron sus frases en distintos paneles que desde ahora forman parte de la colección del Mundialista.

Siete firmas. Siete recuerdos. Siete nombres que ya están para siempre asociados a una de las páginas más gloriosas del fútbol argentino.

Mientras ellos dejaban su huella puertas adentro, afuera había otra escena. Decenas de hinchas esperaban con la ilusión de verlos aunque fuera unos segundos. Los principales gritos fueron para el “Dibu” y para los cordobeses Julián Álvarez y Cristian Romero.

Con estas siete nuevas firmas, ya son 18 los campeones del mundo —entre los de 1978, 1986 y 2022— que dejaron su huella en el Museo del Kempes.