Liga Nacional: Joaquín Fernández la rompió en su debut en Argentino de Junín

El paranaense Joaquín Fernández la rompió en su debut en Argentino de Junín por la Liga Nacional de Básquet.

Con el paranaense Joaquín Fernández como figura, Argentino de Junín derrotó por 79 a 68 a Ferro, en el inicio de ambos equipos en la Liga Nacional de Básquet 2026/27. El paranaense lideró el triunfo de su equipo con 16 puntos y siete rebotes, además de buenos aportes de Santiago Pérez Douhat con 12 tantos y Dylan Smith con 11 unidades.

El inicio del partido fue favorable para el Turco, que encontró buenas respuestas en ambos costados de la cancha para cerrar el primer parcial arriba por 21 a 17. Con intensidad defensiva y buenas decisiones en ataque, los juninenses mantuvieron el control del juego y llegaron al descanso largo con ventaja de 44 a 37.

En el tercer período llegó la reacción de los de Caballito, ajustaron su defensa y encontraron variantes ofensivas para dar vuelta el marcador, cerrando el cuarto con una mínima diferencia de 59 a 58.

Sin embargo, Argentino respondió en el momento más importante de la noche. Con mayor energía, efectividad y el empuje de su gente, el conjunto local recuperó rápidamente el dominio del encuentro y construyó una ventaja que resultó decisiva para encaminarse al triunfo. Un sólido último cuarto le permitió sellar el 79 a 68 final y comenzar la temporada con una valiosa victoria.

De esta manera, el dueño de casa inició con el pie derecho una nueva temporada de la Liga Nacional, sumando confianza y buenas sensaciones en su primera presentación oficial ante su público.