Lionel Messi compró un club de la segunda división de España

Lionel Messi, que el martes se retirará de la selección argentina, se convirtió en el nuevo dueño del Club Deportivo Eldense, que ascendió a la Segunda División de España la temporada pasada y, actualmente, marcha en el puesto 19 de 22 tras acumular nueve puntos de 15 posibles. “El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad”, comenzó el comunicado difundido por la institución.

De esta manera, el ocho veces ganador del Balón de Oro amplía su imperio deportivo: anteriormente había adquirido a Unió Esportiva Cornellà, de la quinta categoría española; además, tiene participación activa en Leones de Rosario, institución fundada y administrada por la familia Messi; en Deportivo LSM junto con Luis Suárez y en Inter Miami, club del que es copropietario.

“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”, comenzó el club a través de un comunicado oficial.

“La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense”, agregó.

"Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana. La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte”, sentenció la institución.