Lionel Scaloni revivió su pasión por el TC en el predio de Ezeiza

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, recibió en el predio de Ezeiza a integrantes de la Asociación Corredores Turismo Carretera y habló de su relación con el TC: sus recuerdos en la infancia, sus experiencias en los autódromos y su afinidad con Ford y Juan Antonio Jhonny De Benedictis, quien estuvo presente en el predio junto a su hijo Juan Bautista, actual piloto de TC.

En el encuentro, participó el vicepresidente de la ACTC Gastón Mazzacane, que le entregó, entre otras cosas, el libro sobre los 85 años del Turismo Carretera. A su vez, HRX le regaló un buzo de competición personalizado, para que el pujatense pueda girar, alguna vez, arriba de un auto de TC. Con muchos reconocimientos de por medio, los De Benedictis también le acercaron una gorra verde, que Lionel portó durante todo el encuentro.

Con las puertas más que abiertas, el DT campeón del Mundo y bicampeón de América, está más que dispuesto a vivir un fin de semana de TC completo: giro sobre la pista, reconocimiento y agradecimiento eterno al hombre que nos dio tantas alegrías.

La palabra de Lionel Scaloni: